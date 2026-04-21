De altfel, Fritz și colegii săi consideră că Ilie Bolojan este premierul legitim al țării și nu văd niciun motiv pentru care acesta să demisioneze.

Pe de altă parte, șeful USR anunță că nu crede în posibilitatea organizării de alegeri anticipate, dar consideră că un astfel de scrutin ar fi legitim în contextul crizei actuale.

USR: „Alegerile anticipate nu s-au înfăptuit niciodată!”

„USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă și vom insista în continuare ca toate reformele pe care le-am agreat deja în programul de guvernare să continue.

Premierul în funcție este Ilie Bolojan. Să fie clar. Nu am nicio teamă să menționez numele lui.

Alegerile anticipate, după cum știți foarte bine, sunt Bau Baul constant în politică românească care nu s-a înfăptuit niciodată. Este o variantă puțin probabilă, dar o variantă pentru care noi nu doar că suntem pregătiți, ci și o variantă care este absolut legitimă într-o astfel de situație.”, a declarat Dominic Fritz.

„Dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și dă jos acest guvern, atunci nu ne putem întoarce la negocieri pentru un nou guvern cu acest PSD.

Ce garant am avea că într-o altă formulă guvernamentală PSD n-ar dezerta din nou și din nou și din nou și n-ar folosi mariajul lor secret cu AUR din nou și din nou și din nou ca o carte de șantaj.

Ilie Bolojan nu va demisiona. Cred că asta a spus foarte clar și îl susținem în această decizie. Tocmai pentru că este premierul legitim ales și apropo, legitim ales într-un context mai larg în care și PSD a primit voturile de la colegi din USR pentru anumite poziții.”, a completat acesta.