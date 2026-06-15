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PNL, rupt în două după desemnarea lui Adrian Veștea. Câți liberali îl susțin și câți sunt împotrivă - SURSE

Adrian Veștea/ Inquam Photos- George Călin

Adrian Veștea/ Inquam Photos- George Călin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 12:53
SursăRealitatea PLUS

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a adâncit tensiunile din PNL. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liberalii sunt împărțiți între tabăra care îl susține pe premierul desemnat și cei care se opun acestei variante, iar discuțiile despre posibile sancțiuni sau excluderi au început deja să apară în partid.

UPDATE - PNL, rupt în două

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, PNL este împărțit în privința susținerii lui Adrian Veștea: în BPN, 22 de liberali ar fi fost pentru Veștea și 33 împotrivă, iar în plen 25 ar fi votat pentru și 50 împotrivă. Aceleași surse spun că, dacă se va insista pe excluderi, partidul ar putea încerca să îi sancționeze pe susținătorii lui Veștea, însă excluderea lui Adrian Veștea și a lui Cătălin Predoiu ar fi mult mai dificilă.

În privința desemnării făcute de președintele Nicușor Dan, sursele invocă un precedent din 2009, din mandatul lui Traian Băsescu, și susțin că șeful statului nu ar fi avut altă variantă, în condițiile în care partidele nu au propus un premier, iar România are nevoie de un guvern.

Știre inițială: Lideri locali și aleși importanți se alătură taberei lui Adrian Veștea

Printre primii care și-au anunțat susținerea se numără deputatul PNL de București Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu de la PNL Brașov și Alexandru Popa, deputat PNL de Brăila. Ulterior, lista susținătorilor s-a extins și include nume importante din partid, precum Lucian Bode, fost ministru de Interne, Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, Adrian Cozma, liderul PNL Satu Mare, Ionuț Stroe, fost ministru, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu și Nicoleta Pauliuc.

Potrivit acelorași informații, Adrian Veștea beneficiază și de susținerea unor lideri locali ai partidului. Printre aceștia se află primarul Brașovului, George Scripcaru, precum și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Sursele citate susțin că, pe măsură ce trec orele, numărul filialelor PNL din țară care îl sprijină pe Adrian Veștea continuă să crească. Deocamdată, informațiile privind susținerea celor 35 de parlamentari au fost prezentate pe surse și nu au fost confirmate oficial de conducerea Partidului Național Liberal.

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