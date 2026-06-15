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Politica· 2 min citire
PNL, rupt în două după desemnarea lui Adrian Veștea. Câți liberali îl susțin și câți sunt împotrivă - SURSE
Adrian Veștea/ Inquam Photos- George Călin
Publicat15 iun. 2026, 12:53
SursăRealitatea PLUS
Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a adâncit tensiunile din PNL. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liberalii sunt împărțiți între tabăra care îl susține pe premierul desemnat și cei care se opun acestei variante, iar discuțiile despre posibile sancțiuni sau excluderi au început deja să apară în partid.
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