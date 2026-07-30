Dungaciu, despre o posibilă alianță cu PSD: „Îmi vine greu să cred că AUR are încredere că PSD se va ține de cuvânt”

Analistul Dan Dungaciu a declarat la Realitatea PLUS că discuțiile prelungite pentru formarea unei majorități guvernamentale afectează relațiile dintre actorii politici, prin creșterea neîncrederii reciproce și a costurilor electorale pe care partidele trebuie să și le asume pentru eventuale concesii.
Potrivit lui Dungaciu, un partid care acceptă ulterior o variantă respinsă anterior trebuie să explice propriului electorat motivul schimbării de poziție.
Dungaciu explică de ce negocierile prelungite afectează partidele
Marea problemă care apare în timpul acestor discuții, negocieri, cum vreți să le numiți, sau în perioada aceasta care se tot lungește, e că: 1) lipsa de încredere între actorii politici crește major, 2) concesiile pe care le fac actorii devin tot mai costisitoare politic.
Altminteri spus, dacă faci astăzi ceea ce n-ai făcut ieri, ce ai declarat că nu faci ieri, evident că costurile sunt mai mari, pentru că trebuie să dai explicații în fața fostului electorat sau electoratului tău, despre de ce ți-ai schimbat opinia, ce s-a schimbat atât de radical încât opinia ta trebuie să se schimbe. Și nu mă refer aici doar la Partidul AUR, mă refer aici la toate partidele.
Cu cât a trecut mai mult timp, ați invocat UDMR-ul, de pildă, ce s-a schimbat atât de radical în opțiunile UDMR-ului, încât nu e așa se duce să se facă guvernarea cu PSD-ul. Nu e clar, e problema dânșilor, nu mă interesează pe mine asta.
AUR, PSD și problema încrederii într-un viitor guvern
Dar revenind: deci, va fi mult mai greu să își recâștige încrederea unul dintre actorii politici, mai ales după declarațiile pe care le-au făcut. Din punctul nostru de vedere, în urma declarațiilor pe care liderii PSD le-au făcut, începând de la proiectele de politică externă, cu suveranismul european, lansat de un prim-vicepreședinte al PSD-ului, până la declarațiile președintelui PSD-ului, îmi vine greu să cred că cineva din partidul AUR ar mai putea avea încredere că, odată investit un guvern PSD, acesta se va ține de cuvânt și va implementa ceea ce eventual am fi discutat.
Deci, din punctul meu de vedere, această problemă nu se pune presupunând că ajungem la faza în care, nu-i așa, sunt la buza obținerii unei majorități pentru investirea unui nou guvern.