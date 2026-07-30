Dungaciu, despre o posibilă alianță cu PSD: „Îmi vine greu să cred că AUR are încredere că PSD se va ține de cuvânt”

Publicat 30 iul. 2026, 20:50 Actualizat 30 iul. 2026, 20:51 Sursă Realitatea PLUS

Analistul Dan Dungaciu a declarat la Realitatea PLUS că discuțiile prelungite pentru formarea unei majorități guvernamentale afectează relațiile dintre actorii politici, prin creșterea neîncrederii reciproce și a costurilor electorale pe care partidele trebuie să și le asume pentru eventuale concesii.

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