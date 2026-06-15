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Politica· 1 min citire

Diana Buzoianu respinge ideea de a face parte din guvernul Veștea: „Vom rămâne consecvenți de a nu mai forma un guvern cu PSD”

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 13:21
SursăRealitatea PLUS

Diana Buzoianu respinge categoric ideea de a rămâne la conducerea Ministerului Mediului în guvernul lui Adrian Veștea! De asemenea, aceasta susține că partidul său nu va vota viitorul Executiv, chiar dacă mai mulți parlamentari ai formațiunii ar fi transmis semnale de susținere pentru Veștea.

Diana Buzoianu spune că un guvern Veștea nu ar fi decât un guvern de tip „USL 3.0”, pe care colegii ei nu îl vor vota, mai ales fiindcă USR a promis că nu va mai guverna alături de PSD.

De asemenea, actualul ministru al Mediului i-a reproșat lui Adrian Veștea că nu vorbește cu partidele să vadă dacă are toate voturile necesare.

Totul, în contextul în care acesta din urmă a spus că a primit mesaje inclusiv de la membri și parlamentari USR. 

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