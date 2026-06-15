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Politica· 1 min citire
Diana Buzoianu respinge ideea de a face parte din guvernul Veștea: „Vom rămâne consecvenți de a nu mai forma un guvern cu PSD”
Diana Buzoianu
Publicat15 iun. 2026, 13:21
SursăRealitatea PLUS
Diana Buzoianu respinge categoric ideea de a rămâne la conducerea Ministerului Mediului în guvernul lui Adrian Veștea! De asemenea, aceasta susține că partidul său nu va vota viitorul Executiv, chiar dacă mai mulți parlamentari ai formațiunii ar fi transmis semnale de susținere pentru Veștea.
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