Băsescu, atac dur după desemnarea lui Adrian Veștea: „Era singura soluție rămasă. PNL și USR, un comportament inconștient și antinațional”

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru funcția de premier. Decizia a provocat deja reacții puternice pe scena politică. USR a anunțat că nu va susține noul cabinet, iar mai mulți liberali au criticat dur mutarea făcută de șeful statului.
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația și a spus că Nicușor Dan ar fi ajuns la această variantă după ce partidele nu au reușit să ofere o soluție clară în urma consultărilor. Băsescu a acuzat PNL și USR de un comportament „inconștient și antinațional” și a susținut că președintele avea obligația să desemneze un premier.
Traian Băsescu spune că Adrian Veștea era ultima soluție rămasă
Fostul președinte susține că partidele nu au venit cu o propunere clară
Traian Băsescu a spus că desemnarea lui Adrian Veștea a fost, în opinia sa, singura variantă pe care președintele o mai avea la dispoziție. Fostul șef al statului a explicat că Nicușor Dan a discutat timp de mai multe săptămâni cu partidele, atât oficial, cât și neoficial, pentru a găsi o formulă de guvernare.
"Nominalizarea lui Adrian Veștea cred că era singura soluție rămasă. Președintele a fost în situația în care a făcut consultări oficiale, dar a avut și niște consultări neoficiale. Timp de 30 de zile a tot vorbit cu partidele, încercând să identifice o soluție pro-europeană. După aceste 30 de zile, a încercat întâi cu un independent. Probabil i s-a părut că, din moment ce partidele puneau restricții și acele așa-numite „linii roșii”, un independent ar fi fost o soluție. Prima tentativă a fost categoric o variantă greșită. Realitatea este că domnul președinte a făcut o apreciere greșită cu desemnarea unui așa-zis independent.
În schimb, în ceea ce privește soluția pe care a adoptat-o astăzi, cred că este una corectă. Și pentru că am văzut tot felul de reacții, v-aș putea spune următorul lucru: este absolut constituțional ce a făcut președintele. Deci, nu a lipsit consultarea. Dânsul, în urma consultărilor, a ajuns la două variante: una cu un neafiliat și alta cu cineva provenit dintr-un partid", a declarat Traian Băsescu pentru presă.
Traian Băsescu critică reacțiile PNL și USR după desemnarea lui Veștea
Fostul președinte a spus că nemulțumirea unor lideri politici, inclusiv din PNL, pornește de la faptul că nu au fost anunțați înainte de desemnare. Traian Băsescu consideră însă că responsabilitatea desemnării premierului aparține președintelui, nu liderilor de partid.
"Acum, marea problemă a celorlalți este: de ce nu i-a dat un telefon lui Bolojan să-i spună „Domnule președinte PNL, îți place sau nu-ți place, îl desemnez pe Veștea”? Atât avea de făcut. Președintele nu mai putea sta, pentru că responsabilitatea nu este nici a lui Bolojan, nici a lui Grindeanu, nici a lui Kelemen Hunor. Este responsabilitatea președintelui să desemneze un premier. Toate discuțiile de acum sunt de tipul: „De ce nu m-a întrebat pe mine?”. Păi, v-ați bătut joc în timpul consultărilor! Niciun partid nu a nominalizat un candidat clar la funcția de premier, iar când o face președintele, nu vă mai place? De fapt, partidele au avut un comportament inconștient și antinațional, o spun fără reținere. Țara n-are guvern și intră în riscuri foarte mari, iar ei se gândesc doar la interesele lor: ce fac, câți bani dau la administrațiile locale, la clientela politică. Pur și simplu disprețuiesc interesul României", a punctat Traian Băsescu.
Traian Băsescu spune ce ar trebui să facă Adrian Veștea
Traian Băsescu a vorbit și despre pașii pe care ar trebui să îi facă Adrian Veștea după desemnare. Fostul președinte spune că noul premier desemnat ar trebui să meargă rapid în Parlament cu o listă de miniștri și cu un program de guvernare.
"Eu cred că noul premier desemnat ar trebui să procedeze astfel: aș lua programul Alianței, pentru că este un program care a trecut deja prin Parlament și corespunde exigențelor PNRR-ului. Aș lua acel program, aș face lista de miniștri cu toți miniștrii care sunt interimari în acest moment pe funcții și, cel mai târziu miercuri, m-aș duce cu ea în Parlament.
Practic, cabinetul care a căzut prin moțiune ar fi noua listă de miniștri. Cu programul Alianței m-aș duce marți sau miercuri în Parlament", a mai precizat acesta.
Mesajul lui Traian Băsescu pentru Ilie Bolojan
Traian Băsescu a spus că Nicușor Dan a greșit politic prin faptul că nu l-a sunat pe Ilie Bolojan înainte de desemnarea lui Adrian Veștea. Totuși, fostul președinte consideră că Bolojan trebuie să accepte situația creată după căderea guvernului prin moțiune de cenzură.
"Eu văd această desemnare ca pe o încercare disperată a președintelui de a-și îndeplini atribuțiile constituționale de a da României un guvern. A dat un rateu cu prima nominalizare, trebuia să o facă foarte repede pe a doua. A greșit din punct de vedere al relației politice, dacă vreți, pentru că nu l-a sunat pe Bolojan. Dar Bolojan trebuie să înțeleagă că nu mai poate încurca lucrurile pe la Palatul Victoria, dintr-un motiv simplu: a căzut constituțional printr-o moțiune de cenzură, cu 281 de voturi „pentru”. Nu poate să fie o cădere mai corectă și mai constituțională decât asta. Deci văicărelile nu-și mai au locul aici. Iar soluția pe care domnul Bolojan ar vedea-o, adică să fie nominalizat tot el, pune Parlamentul într-o situație neplăcută. Nu poți ca astăzi să votezi cu 281 de voturi căderea unui Guvern, iar a doua zi să votezi invers, cu măcar 233 de voturi. Nu se poate", a completat Traian Băsescu.