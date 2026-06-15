Băsescu, atac dur după desemnarea lui Adrian Veștea: „Era singura soluție rămasă. PNL și USR, un comportament inconștient și antinațional”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 12:22

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru funcția de premier. Decizia a provocat deja reacții puternice pe scena politică. USR a anunțat că nu va susține noul cabinet, iar mai mulți liberali au criticat dur mutarea făcută de șeful statului.

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