Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Liberalii pro-Bolojan vor convocarea Consiliului Național pe 20 iunie. Congresul Extraordinar al PNL, pe 27 iunie - SURSE

FOTO: Inquam

FOTO: Inquam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 11:56
Actualizat15 iun. 2026, 12:01

Liberalii care îl susțin pe Ilie Bolojan ar urma să propună convocarea Consiliului Național al Partidului Național Liberal (PNL) pentru data de 20 iunie, potrivit surselor Realitatea PLUS. Ulterior, pe 27 iunie să fie convocat un Consiliu Național Extraordinar al PNL.

Liberalii vor dezbate varianta excluderii lui Adrian Veștea din partid

Sursele menționate anterior spun că în cadrul acestor reuniuni ar putea fi luate în discuție schimbări la nivelul conducerii partidului, dar și direcția politică a formațiunii în perioada următoare.

Printre temele principale aflate pe agenda discuțiilor se află opțiunea privind continuarea participării la guvernare sau trecerea în opoziție.

De asemenea, va dezbătută și posibilitatea unor excluderi din partid, inclusiv pe cea a premierului desemnat Adrian Veștea.

Ilie Bolojan ar fi luat în calcul o eventuală retragede de la conducerea PNL

În interiorul PNL există dezbateri și cu privire la poziționarea lui Ilie Bolojan, unele surse indicând că acesta ar fi luat în calcul o eventuală retragere din conducerea partidului, în contextul tensiunilor interne.

Cu toate acestea, deciziile finale urmează să fie luate în cadrul ședințelor programate la sfârșitul lunii iunie, care ar putea influența semnificativ atât structura de conducere a PNL, cât și poziția partidului în raport cu viitorul guvern.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

consiliul nationalPNLilie bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe