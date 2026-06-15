Liberalii pro-Bolojan vor convocarea Consiliului Național pe 20 iunie. Congresul Extraordinar al PNL, pe 27 iunie - SURSE

Publicat 15 iun. 2026, 11:56 Actualizat 15 iun. 2026, 12:01

Liberalii care îl susțin pe Ilie Bolojan ar urma să propună convocarea Consiliului Național al Partidului Național Liberal (PNL) pentru data de 20 iunie, potrivit surselor Realitatea PLUS. Ulterior, pe 27 iunie să fie convocat un Consiliu Național Extraordinar al PNL.

Distribuie articolul