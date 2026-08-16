Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Continuarea guvernării PSD-PNL-USR-UDMR a dus datoria guvernamentală într-o situație catastrofală”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 11:18

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, trage la răspundere coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR pentru consecințele catastrofale care au lovit finanțele statului. Senatorul subliniază că accelerata creștere a datoriei guvernamentale, care a condus la majorarea dobânzilor plătite, reprezintă un indicator real care ilustrează prăbușirea economiei.

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