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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Continuarea guvernării PSD-PNL-USR-UDMR a dus datoria guvernamentală într-o situație catastrofală”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 11:18

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, trage la răspundere coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR pentru consecințele catastrofale care au lovit finanțele statului. Senatorul subliniază că accelerata creștere a datoriei guvernamentale, care a condus la majorarea dobânzilor plătite, reprezintă un indicator real care ilustrează prăbușirea economiei.

„Adevărata măsură a prăbușirii statului: în primele cinci luni ale anului, datoria guvernamentală a ajuns la 1194 de miliarde de lei, 61,4% din PIB. Cu 57 de miliarde de lei, adică 1,2% din PIB, în plus doar pe primele cinci luni din 2026!

Aceasta face ca dobânzile plătite pentru datoria publică să depășească cu mult 3% din PIB, devenind cel mai mare pericol bugetar pentru statul român!

Dincolo de propaganda triumfalistă a guvernului, aceasta este situația reală a finanțelor statului. Aceasta este catastrofa guvernării prelungite a cârdășiei PSD, PNL, USR, UDMR”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

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