Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, în pantaloni scurți după slujba de Sfânta Maria: imagini inedite VIDEO

Nicușor Dan / Captură video

Nicușor Dan / Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 22:55
Actualizat15 aug. 2026, 23:00
SursăRealitatea PLUS

După slujba de Adormirea Maicii Domnului, președintele Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Ileni și Făgăraș. Șeful statului a fost surprins îmbrăcat casual, cu tricou și pantaloni scurți, în fața blocului în care stau membrii familiei sale. Acesta era însoțit de Mirabela Grădinaru, partenera lui, și de cei doi copii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor danpantaloni scurţisfânta maria

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe