Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, în pantaloni scurți după slujba de Sfânta Maria: imagini inedite VIDEO
Nicușor Dan / Captură video
Publicat15 aug. 2026, 22:55
Actualizat15 aug. 2026, 23:00
SursăRealitatea PLUS
După slujba de Adormirea Maicii Domnului, președintele Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Ileni și Făgăraș. Șeful statului a fost surprins îmbrăcat casual, cu tricou și pantaloni scurți, în fața blocului în care stau membrii familiei sale. Acesta era însoțit de Mirabela Grădinaru, partenera lui, și de cei doi copii.
Citește și
- 11:18Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Continuarea guvernării PSD-PNL-USR-UDMR a dus datoria guvernamentală într-o situație catastrofală”
- 07:15Iulian Iancu, dezvăluiri incendiare despre piața energiei: Nume grele din stat, acuzate că au sprijinit interesele companiilor străine
- 22:33Radu Miruță, discuție despre drone la terasă, înainte de parada de Ziua Marinei
- 21:41Dan Dungaciu: "Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria cu proteste, ci cu o desemnare"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News