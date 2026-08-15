Dan Dungaciu, despre întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR: Soluția e să iasă public și să explice despre ce e vorba

Publicat 15 aug. 2026, 19:24 Actualizat 15 aug. 2026, 19:26

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, cere explicații publice din partea premierului demis Ilie Bolojan și a șefei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, după întâlnirea dintre cei doi oficiali, în contextul deciziilor pe care CCR urmează să le ia luni. Dungaciu susține că transparența este necesară pentru a înlătura speculațiile privind o posibilă influențare a deciziilor Curții.

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