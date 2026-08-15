Dan Dungaciu, despre întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR: Soluția e să iasă public și să explice despre ce e vorba

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, cere explicații publice din partea premierului demis Ilie Bolojan și a șefei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, după întâlnirea dintre cei doi oficiali, în contextul deciziilor pe care CCR urmează să le ia luni. Dungaciu susține că transparența este necesară pentru a înlătura speculațiile privind o posibilă influențare a deciziilor Curții.
Dan Dungaciu a afirmat sâmbătă seara, la Realitatea PLUS, că, indiferent de natura discuțiilor dintre cei doi oficiali, aceștia trebuie să explice public ce s-a întâmplat.
„Transparența nu jignește niciodată pe nimeni”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, susținând că o explicație publică ar putea preveni apariția unor noi speculații.
„Cei doi oficiali trebuie să iasă public”
Dungaciu consideră că întâlnirea trebuie analizată și în contextul unei crize de încredere în instituțiile statului.
„Cei doi oficiali ai statului român trebuie să iasă public să explice ce s-a întâmplat. Noi asta am cerut, cerem în continuare”, a afirmat liderul AUR.
Acesta a precizat că problema nu este doar dacă întâlnirea a avut sau nu legătură cu deciziile pe care CCR urmează să le pronunțe, ci și percepția publică asupra instituțiilor statului.
Dungaciu: „Este o criză politică și o criză de neîncredere”
Prim-vicepreședintele AUR a susținut că episodul este simptomul unei probleme mai ample și a vorbit despre o „criză politică și o criză de neîncredere în statul român”.
În opinia sa, lipsa unor explicații publice alimentează suspiciunile într-un moment în care încrederea în instituții este deja scăzută.
„Nu contează ce s-a discutat. Contează că în actuala stare de spirit, politică și chiar în afara politicii, instituțiile în România s-au decreditat”, a spus Dungaciu.
El a adăugat că presiunea publică este în creștere, iar întâlnirile oficiale asupra cărora planează suspiciuni pot amplifica această stare de neîncredere.
„Este doar simptomul unei crize mai profunde”
Dan Dungaciu a subliniat că o eventuală explicație publică a celor doi oficiali ar reprezenta, în opinia sa, doar o soluție de moment și nu ar rezolva problemele de fond.
„Ieșirea publică este obligația minimală, chiar dacă asta nu va rezolva problema”, a afirmat acesta.
Prim-vicepreședintele AUR consideră că România traversează o criză profundă, ale cărei efecte se manifestă în mai multe domenii ale vieții sociale, politice și economice.
„Sunt simptome, e un simptom al crizei profunde”, a conchis Dan Dungaciu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026