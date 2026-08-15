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Politica· 1 min citire
Fostul șef al CSM cere demisia Siminei Tănăsescu după întâlnirea cu Bolojan
Bogdan Mateescu, fost președinte CSM
Publicat15 aug. 2026, 15:26
SursăRealitatea PLUS
Se cere demisia șefei CCR după întâlnirea acesteia cu Ilie Bolojan! Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu spune că o astfel de întâlnire nu poate fi tratată ca o simplă discuție între doi demnitari.
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