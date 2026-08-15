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Politica· 1 min citire

Fostul șef al CSM cere demisia Siminei Tănăsescu după întâlnirea cu Bolojan

Bogdan Mateescu, fost președinte CSM

Bogdan Mateescu, fost președinte CSM

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 15:26
SursăRealitatea PLUS

Se cere demisia șefei CCR după întâlnirea acesteia cu Ilie Bolojan! Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu spune că o astfel de întâlnire nu poate fi tratată ca o simplă discuție între doi demnitari.

Judecătorul acuză că orice posibilă influență asupra Curții Constituționale trebuie lămurită public și avertizează că, altfel, este pusă în joc chiar credibilitatea instituției.

Bogdan Mateescu insistă și asupra momentului întâlnirii, în raport cu deciziile cu impact asupra magistraților, și cere ca Simina Tănăsescu să explice public ce s-a discutat și, dacă există motive, să își asume demisia.

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