Fostul șef al CSM cere demisia Siminei Tănăsescu după întâlnirea cu Bolojan

Publicat 15 aug. 2026, 15:26 Sursă Realitatea PLUS

Se cere demisia șefei CCR după întâlnirea acesteia cu Ilie Bolojan! Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu spune că o astfel de întâlnire nu poate fi tratată ca o simplă discuție între doi demnitari.

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