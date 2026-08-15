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Politica· 2 min citire

Senatorul PSD Daniel Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan de o întâlnire „conspirativă” cu șefa CCR înainte de o decizie crucială

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 13:41

Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat un atac dur în spațiul public la adresa premierului demis Bolojan, acuzându-l pe acesta că s-ar fi întâlnit în secret cu președinta Curții Constituționale a României (CCR) chiar înaintea unei ședințe decisive în care urmează să se judece un dosar care îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Într-o postare extrem de critică pe rețelele de socializare, parlamentarul social-democrat susține că întrevederea ar fi avut loc vineri, la finalul programului de lucru, într-un cadru ferit de ochii presei.

Acuzații de întâlnire „pe ușile din spate” la Senat

Daniel Zamfir susține că Ilie Bolojan ar fi folosit biroul președintelui Senatului drept „casă conspirativă” pentru a purta discuții neoficiale cu conducerea CCR.

  • Contextul întâlnirii: Conform senatorului PSD, întrevederea ar fi avut loc în absența oficialilor din Senat, profitând de faptul că clădirea instituției comunică cu sediul CCR și beneficiază de intrări secundare.

  • Miza discuțiilor: Întâlnirea ar fi avut loc exact înaintea ședinței de luni a Curții Constituționale, dată la care instanța este așteptată să se pronunțe pe o cauză de o importanță majoră pentru edilul rezident din Timișoara, Dominic Fritz.

Critici dure la adresa dublului standard din politică

Pe lângă solicitarea ca Ilie Bolojan să își asume public întrevederea, Daniel Zamfir a taxat dur și reacțiile din spațiul public care au încercat să justifice caracterul „instituțional” al întrevederii.

„De ce taci mâlc, Ilie? Asumă-ți că te-ai întâlnit cu președinta CCR înainte de ședința de luni în care se judecă soarta lui Fritz! [...] Pentru tine, Ilie, biroul președintelui Senatului e casă conspirativă?”, a scris senatorul PSD.

Zamfir a lansat și o provocare retorică către opoziție și susținătorii acesteia, întrebând cum ar fi arătat reacția publică dacă un scenariu similar ar fi implicat un lider al Partidului Social Democrat.

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