Senatorul PSD Daniel Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan de o întâlnire „conspirativă” cu șefa CCR înainte de o decizie crucială

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 13:41

Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat un atac dur în spațiul public la adresa premierului demis Bolojan, acuzându-l pe acesta că s-ar fi întâlnit în secret cu președinta Curții Constituționale a României (CCR) chiar înaintea unei ședințe decisive în care urmează să se judece un dosar care îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

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