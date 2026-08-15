Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Senatorul PSD Daniel Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan de o întâlnire „conspirativă” cu șefa CCR înainte de o decizie crucială
Foto/Arhivă
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat un atac dur în spațiul public la adresa premierului demis Bolojan, acuzându-l pe acesta că s-ar fi întâlnit în secret cu președinta Curții Constituționale a României (CCR) chiar înaintea unei ședințe decisive în care urmează să se judece un dosar care îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.
Citește și
- 12:36Extrădat în România. Un fost primar al Iașiului își va executa pedeapsa pentru viol și agresiune sexuală
- 10:49Radu Miruță, de Ziua Marinei: „Nu ne înzestrăm pentru război, ci pentru a păstra pacea. România este în prima linie de apărare a UE”
- 10:38Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: „Navigația sigură în Marea Neagră este o miză zilnică, nu o certitudine. România își va apăra granițele și investițiile”
- 10:17Mesajul lui Sorin Grindeanu de 15 august - Ziua Marinei și a Sfintei Maria
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News