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Politica· 2 min citire
Oamenii lui Bolojan atacă jurnaliștii în loc să rezolve criza energetică
Publicat15 aug. 2026, 07:10
Actualizat15 aug. 2026, 07:11
SursăRealitatea PLUS
Premierul Ilie Bolojan a făcut un apel public către români și către companii pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Anunțul a fost difuzat de toate televiziunile și urmărit de numeroși cetățeni îngrijorați de criza fără precedent din țară. Cu toate acestea, membrii echipei sale au o părere diferită despre gravitatea problemei.
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