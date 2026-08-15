Oamenii lui Bolojan atacă jurnaliștii în loc să rezolve criza energetică

Publicat 15 aug. 2026, 07:10 Actualizat 15 aug. 2026, 07:11 Sursă Realitatea PLUS

Premierul Ilie Bolojan a făcut un apel public către români și către companii pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Anunțul a fost difuzat de toate televiziunile și urmărit de numeroși cetățeni îngrijorați de criza fără precedent din țară. Cu toate acestea, membrii echipei sale au o părere diferită despre gravitatea problemei.

Distribuie articolul