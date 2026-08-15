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Politica· 2 min citire

Oamenii lui Bolojan atacă jurnaliștii în loc să rezolve criza energetică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 07:10
Actualizat15 aug. 2026, 07:11
SursăRealitatea PLUS

Premierul Ilie Bolojan a făcut un apel public către români și către companii pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Anunțul a fost difuzat de toate televiziunile și urmărit de numeroși cetățeni îngrijorați de criza fără precedent din țară. Cu toate acestea, membrii echipei sale au o părere diferită despre gravitatea problemei.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei din partea PNL și membru în Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, s-a arătat deranjat de modul în care presa reflectă situația. În loc să fie preocupat de găsirea unor soluții concrete, acesta a acuzat jurnaliștii și televiziunile că întrețin o „isterie generală” cu privire la sistemul energetic și la salvarea reactorului 2 de la Cernavodă. Burduja a susținut că presiunea mediatică este făcută doar pentru rating și că mesajele transmise publicului ar trebui să fie calme și obiective.

Experții în politici energetice contrazic însă această abordare și explică faptul că, deși consumatorii casnici nu riscă să rămână complet fără curent electric, semnalele sunt îngrijorătoare. Atunci când cererea depășește oferta, prețurile cresc considerabil, iar tarifele mari se vor reflecta direct în facturile populației.

Atacurile la adresa presei și a specialiștilor vin în paralel cu măsuri guvernamentale contestate. Ministrul Radu Miruță s-a lăudat public că va îndepărta o stâncă din Dunare pentru a debloca fluviul, însă operațiunea considerată de autorități drept „analizată la milimetru” s-a dovedit ineficientă, dar a costat statul aproximativ 17 milioane de lei.

În plus, în timp ce reprezentanții puterii acuză jurnaliștii de dezinformare, premierul Ilie Bolojan a fost surprins făcând declarații inexacte. Acesta a susținut că marii producători auto Dacia și Ford și-au oprit producția din cauza crizei energetice. La scurt timp, compania Ford l-a contrazis public, precizând că activitatea a fost sistată temporar pentru vacanța de vară planificată de mult timp, și nu la solicitarea Guvernului.

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