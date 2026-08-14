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Politica· 2 min citire

Triunghiul incompetenței: Bolojan, Buzoianu și Miruță. Victoriile închipuite și măsurile inutile de la Cernavodă

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 23:31
SursăRealitatea PLUS

Situația critică de la Centrala Nucleară de la Cernavodă arată din nou incompetența clasei politice. După închiderea controlată a Reactorului 1, a urmat și oprirea celui de-al doilea. Totul după ce Ilie Bolojan, Diana Buzoianu și Radu Miruță au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-și păstreze imaginea intactă. Premierul demis a alocat peste 12 milioane de lei din fondul de rezervă pentru măsuri care nu au reușit să prevină închiderea centralei. În paralel, Radu Miruță s-a lăudat cu victorii închipuite precum operațiunea de dislocare a stâncii, iar Diana Buzoianu a dat vina pe un dâmb din Dunăre pentru întregul dezastru. În ciuda eforturilor membrilor guvernului demis, măsurile inutile au generat, într-un final, efectul advers.

Statul român plătește scump pentru incompetența clasei politice. Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost închisă complet, iar până la redeschiderea acesteia, țara noastră e nevoită să se bazeze pe importuri.

Centrala de la Cernavodă s-a închis

Decizia vine după ce, timp de două săptămâni, premierul interimar, Ilie Bolojan, ministrul interimar al Mediului și Apelor, Diana Buzoianu, și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și salva imaginea, încă de când nivelul apei din Dunăre a început să amenințe pragul minim de siguranță al sistemului de răcire.

La două zile după închiderea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă, Ilie Bolojan spunea că autoritățile fac tot ce le stă în putință pentru a găsi, în regim de alertă, cele mai bune soluții pentru evitarea scenariului în care Unitatea 2 va avea aceeași soartă.

Inițial, guvernul demis a redirecționat 7 milioane de lei din Fondul Național de Rezervă pentru intervenția în zona bifurcației Bala – Dunărea Veche. Mai apoi, Bolojan a semnat ordinul pentru alocarea a încă 5,2 milioane de lei, tot din Fondul de Rezervă, pentru continuarea lucrărilor de dragare.

Miruță acuza guvernele anterioare de iresponsabilitate și inconștiență

Între timp, Radu Miruță, care acuza guvernele anterioare de iresponsabilitate și inconștiență, a prezentat operațiunea de dislocare a stâncii drept o mare victorie.

Totuși, măsura cu care spera Radu Miruță să-și păstreze imaginea intactă s-a dovedit să fie inutilă, din moment ce instalația de la Cernavodă a fost oprită complet. În paralel, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a găsit principalul vinovat al întregului dezastru, și anume un dâmb.

În ciuda gravității situației, ministerul Energiei care e condus tot de premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că toți consumatorii casnici sunt în afara oricărui pericol și că o eventuală măsură de limitare a consumului industrial reprezintă una dintre ultimele măsuri pe lista priorităților.

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