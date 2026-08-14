Triunghiul incompetenței: Bolojan, Buzoianu și Miruță. Victoriile închipuite și măsurile inutile de la Cernavodă

Publicat 14 aug. 2026, 23:31 Sursă Realitatea PLUS

Situația critică de la Centrala Nucleară de la Cernavodă arată din nou incompetența clasei politice. După închiderea controlată a Reactorului 1, a urmat și oprirea celui de-al doilea. Totul după ce Ilie Bolojan, Diana Buzoianu și Radu Miruță au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-și păstreze imaginea intactă. Premierul demis a alocat peste 12 milioane de lei din fondul de rezervă pentru măsuri care nu au reușit să prevină închiderea centralei. În paralel, Radu Miruță s-a lăudat cu victorii închipuite precum operațiunea de dislocare a stâncii, iar Diana Buzoianu a dat vina pe un dâmb din Dunăre pentru întregul dezastru. În ciuda eforturilor membrilor guvernului demis, măsurile inutile au generat, într-un final, efectul advers.

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