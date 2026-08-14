Triunghiul incompetenței: Bolojan, Buzoianu și Miruță. Victoriile închipuite și măsurile inutile de la Cernavodă
Ilie Bolojan
Situația critică de la Centrala Nucleară de la Cernavodă arată din nou incompetența clasei politice. După închiderea controlată a Reactorului 1, a urmat și oprirea celui de-al doilea. Totul după ce Ilie Bolojan, Diana Buzoianu și Radu Miruță au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-și păstreze imaginea intactă. Premierul demis a alocat peste 12 milioane de lei din fondul de rezervă pentru măsuri care nu au reușit să prevină închiderea centralei. În paralel, Radu Miruță s-a lăudat cu victorii închipuite precum operațiunea de dislocare a stâncii, iar Diana Buzoianu a dat vina pe un dâmb din Dunăre pentru întregul dezastru. În ciuda eforturilor membrilor guvernului demis, măsurile inutile au generat, într-un final, efectul advers.
Citește și
- 23:47Ministerul Justiției neagă blocarea salariilor CFR. Precizări oficiale despre avizarea contractului de activitate 2026–2030
- 23:43Peste 100 de drone, detectate în proximitatea României în 96 de ore. Ce spune Radu Miruță
- 22:01Claudiu Manda îl pune la zid pe Bolojan: „Ați cerut sacrificii unei țări întregi. Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră unul. Plecați”
- 21:21Mihai Fifor cere explicații de la CCR după întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan: Cine a solicitat întâlnirea? De ce a avut loc tocmai acum?
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News