Ramona Bruynseels (deputat AUR): „În timp ce românilor li se cere să strângă cureaua, guvernul Bolojan găsește peste un miliard de lei din bugetul de stat pentru patru stadioane”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 17:01

Deputatul AUR Ramona Bruynseels critică prioritățile guvernului condus de Ilie Bolojan, care, în timp ce le impune românilor măsuri de austeritate și taxe mai mari, găsește peste un miliard de lei din bugetul statului pentru construcția a patru stadioane.

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