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Politica· 2 min citire

Cseke Attila cere „mai puţine orgolii” pentru formarea noului guvern: „De trei luni şi jumătate avem guvern interimar”

Cseke Attila

Cseke Attila

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 16:30

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, face apel la partidele implicate în negocierile pentru formarea noului guvern să renunţe la orgolii şi la declaraţiile contondente şi să caute o soluţie în vederea învestirii unui nou guvern.

Cseke Attila a declarat, vineri, la Blaj, că UDMR nu poate forma singură guvernul, având aproximativ 6% din mandatele Parlamentului, însă consideră că toate partidele implicate în negocieri au responsabilitatea de a găsi o formulă pentru învestirea unui nou Executiv.

„Important este că matematic pentru învestirea unui guvern, dacă nu vrem, şi cele patru partide şi-au asumat că nu vor să apeleze la voturile celor de la AUR, atunci matematic este foarte clar că trebuie găsită o formulă în interiorul acestor patru grupuri parlamentare”, a spus ministrul.

El a precizat că UDMR a venit deja cu mai multe propuneri, inclusiv varianta unui guvern de tranziţie, şi a insistat asupra necesităţii unei soluţii rapide.

„Este responsabilitatea tuturor să se găsească o formulă. Mai trebuie lăsat din orgolii. Noi nu avem orgolii, avem şi un procent mai mic în Parlament. (...) Vrem să se învestească cât mai rapid un guvern. De trei luni şi jumătate avem guvern interimar şi nu este normal”, a afirmat Cseke Attila.

Apel pentru "mai puţine declaraţii contondente"

Ministrul a criticat şi tonul folosit în ultima perioadă de reprezentanţii partidelor aflate în negocieri, susţinând că atacurile publice fac mai dificilă găsirea unui compromis.

„Dacă vrem să găsim soluţii de compromis, atunci cred că ar trebui mai puţine declaraţii contondente”, a declarat Cseke Attila. Potrivit acestuia, discuţiile publice în care partidele se critică reciproc nu contribuie la apropierea poziţiilor şi nici la construirea unei formule de guvernare.

Cseke Attila a făcut declaraţiile vineri, la Blaj, unde a participat la inaugurarea creşei cu numărul 103 construită prin programul guvernamental de construire a creşelor „Sfânta Ana”.

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