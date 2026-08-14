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Politica· 2 min citire
Cseke Attila cere „mai puţine orgolii” pentru formarea noului guvern: „De trei luni şi jumătate avem guvern interimar”
Cseke Attila
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, face apel la partidele implicate în negocierile pentru formarea noului guvern să renunţe la orgolii şi la declaraţiile contondente şi să caute o soluţie în vederea învestirii unui nou guvern.
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