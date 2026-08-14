Cseke Attila cere „mai puţine orgolii” pentru formarea noului guvern: „De trei luni şi jumătate avem guvern interimar”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 16:30

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, face apel la partidele implicate în negocierile pentru formarea noului guvern să renunţe la orgolii şi la declaraţiile contondente şi să caute o soluţie în vederea învestirii unui nou guvern.

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