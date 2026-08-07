Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Erou din întâmplare. Un șofer de autobuz din Leipzig a doborât cu piciorul o dronă cu explozibil

Dronă. Foto: Profimedia

Dronă. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 17:38
SursăAgerpres

Drona încărcată cu explozibil care ar fi putut provoca marți seara o catastrofă pe aeroportul german Leipzig/Halle a fost doborâtă de un șofer de autobuz, a declarat vineri presei deputatul Detlef Seif din partidul conservator de guvernământ CDU, conform agenției Reuters.

Șoferul a observat drona zburând la înălțime foarte mică și a lovit-o cu piciorul, a afirmat parlamentarul, care a apreciat intervenția drept curajoasă, dar periculoasă. Drona s-a prăbușit și s-a oprit la sol.

Aeroportul vizat este un centru important pentru logistica NATO, fiind principala bază de operațiuni pentru Soluția Internațională de Transporturi Aeriene Strategice (SALIS) gestionată de Alianță, care folosește o flotă de aeronave Antonov. De asemenea, este un nod pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de mai multe companii din acest domeniu, inclusiv de DHL.

Procurorii au constatat că explozibilul din dronă era pentru profesioniști și dispozitivul era prevăzut și cu un detonator. Parchetul federal a deschis o anchetă pentru terorism.

Despre incident s-a aflat abia miercuri, iar relatarea lui Seif este cea mai detaliată de până acum.

Autoritățile nu au dezvăluit identitatea șoferului și nu au precizat de unde venise drona și cum a ajuns într-o zonă restricționată a aeroportului. Armin Schuster, ministrul de interne al landului german Saxonia, unde este situat aeroportul Leipzig/Halle, a elogiat intervenția, dar a avertizat că 'nu este un model de imitat. E destul să ne anunțați'.

Presa germană a afirmat că drona a fost găsită în apropierea mai multor avioane de marfă ucrainene Antonov An-124, unele din cele mai mari din lume.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dronaexplozibilnato

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe