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Extern· 2 min citire
Erou din întâmplare. Un șofer de autobuz din Leipzig a doborât cu piciorul o dronă cu explozibil
Dronă. Foto: Profimedia
Publicat7 aug. 2026, 17:38
SursăAgerpres
Drona încărcată cu explozibil care ar fi putut provoca marți seara o catastrofă pe aeroportul german Leipzig/Halle a fost doborâtă de un șofer de autobuz, a declarat vineri presei deputatul Detlef Seif din partidul conservator de guvernământ CDU, conform agenției Reuters.
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