Bulgaria profită de criza provocată de nivelul scăzut al Dunării: exporturile de energie aduc venituri suplimentare de milioane

Bulgaria înregistrează venituri suplimentare de milioane de leva din exporturile de energie electrică, pe fondul cererii crescute din regiune, generate de nivelul scăzut al Dunării. Autoritățile de la Sofia dau asigurări că sistemul energetic funcționează în condiții normale, în ciuda nivelului minim istoric al fluviului.
Bulgaria exportă în prezent între 32.000 și 33.000 de megawați-oră de energie electrică pe zi, un nivel record determinat de dificultățile cu care se confruntă statele vecine din cauza scăderii accentuate a nivelului Dunării. Ministrul Energiei, Iva Petrova, a declarat pentru postul NOVA că această situație aduce țării venituri suplimentare de milioane de leva.
Oficialul bulgar a explicat că interconexiunile solide ale Bulgariei cu sistemele energetice din regiune permit valorificarea oportunităților create pe piața regională a energiei.
Petrova a precizat că a vizitat recent Centrala Nucleară Kozlodui, unde nivelul extrem de scăzut al Dunării este monitorizat permanent. Potrivit acesteia, centrala funcționează fără probleme, iar echipele supraveghează situația în permanență.
„În urmă cu două zile am vizitat Centrala Nucleară Kozlodui și, într-adevăr, nivelul Dunării este la un minim record. Echipele de la fața locului monitorizează situația 24 de ore din 24. Centrala funcționează în prezent fără probleme”, a declarat ministrul.
Ea a adăugat că, dacă nivelul fluviului se va menține în apropierea valorilor actuale în următoarea săptămână și jumătate, sistemul energetic național va continua să funcționeze normal.
Ministrul Energiei a subliniat că Bulgaria dispune de suficiente resurse pentru a acoperi consumul intern, inclusiv prin centrale termoelectrice, sisteme de stocare în baterii și alte capacități disponibile. Totodată, Petrova a evidențiat dezvoltarea accelerată a sistemelor de stocare a energiei, precizând că Bulgaria a pus în funcțiune, în mai puțin de un an, baterii cu o capacitate de peste 6 gigawați. Potrivit acesteia, investițiile realizate prin Planul de Redresare și Reziliență au contribuit la consolidarea sistemului energetic, în special în perioadele de vârf de consum.
„Ne ajută foarte mult, mai ales în perioadele de vârf de dimineață”, a afirmat ministrul.