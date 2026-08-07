Bulgaria profită de criza provocată de nivelul scăzut al Dunării: exporturile de energie aduc venituri suplimentare de milioane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 13:27

Bulgaria înregistrează venituri suplimentare de milioane de leva din exporturile de energie electrică, pe fondul cererii crescute din regiune, generate de nivelul scăzut al Dunării. Autoritățile de la Sofia dau asigurări că sistemul energetic funcționează în condiții normale, în ciuda nivelului minim istoric al fluviului.

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