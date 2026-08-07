Șomajul explodează în Franța. Numărul persoanelor fără loc de muncă a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 10:47

Șomajul din Franța a continuat să crească în al doilea trimestru al anului, ajungând la cel mai ridicat nivel din toamna lui 2020. Numărul persoanelor fără loc de muncă a urcat la 2,7 milioane, iar rata șomajului a crescut la 8,3% din populația activă, potrivit Institutului Național de Statistică (INSEE).

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