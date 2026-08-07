Șomajul explodează în Franța. Numărul persoanelor fără loc de muncă a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani

Șomajul din Franța a continuat să crească în al doilea trimestru al anului, ajungând la cel mai ridicat nivel din toamna lui 2020. Numărul persoanelor fără loc de muncă a urcat la 2,7 milioane, iar rata șomajului a crescut la 8,3% din populația activă, potrivit Institutului Național de Statistică (INSEE).
Șase trimestre consecutive de creștere a șomajului
Potrivit datelor publicate de INSEE, numărul persoanelor fără loc de muncă și care își caută activ un job a crescut cu 62.000 față de trimestrul precedent, ajungând la 2,7 milioane.
Rata șomajului a urcat la 8,3% din populația activă, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Este al șaselea trimestru consecutiv în care șomajul crește în Franța, nivelul actual fiind cel mai ridicat înregistrat din toamna anului 2020.
Pe lângă cele 2,7 milioane de persoane considerate șomere, conform definiției Organizației Internaționale a Muncii, alte 1,9 milioane de persoane își doresc un loc de muncă, însă nu sunt incluse în statisticile oficiale deoarece nu caută activ un job sau nu sunt disponibile imediat pentru angajare.
Tinerii, cei mai afectați de creșterea șomajului
Cea mai puternică deteriorare a pieței muncii se înregistrează în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, unde rata șomajului a crescut cu 0,4 puncte procentuale, până la 21,6%.
Creșteri au fost consemnate și în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 49 de ani, precum și în categoria celor de 50 de ani și peste, unde rata șomajului a ajuns la cel mai ridicat nivel din primul trimestru al anului 2022.
INSEE: Reforma privind ocuparea forței de muncă influențează statisticile
Institutul Național de Statistică precizează că rezultatele sunt influențate și de aplicarea legii privind ocuparea forței de muncă, intrată în vigoare în ianuarie 2025.
Potrivit INSEE, beneficiarii venitului minim garantat (RSA) și tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani reprezintă aproape jumătate din creșterea înregistrată a ratei șomajului.
Evoluția reprezintă un recul pentru președintele Emmanuel Macron, care și-a construit campania electorală din 2017 în jurul obiectivului de a atinge ocuparea deplină a forței de muncă în Franța.