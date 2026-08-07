Scandal uriaș la cea mai mare bancă din Ucraina: fostul proprietar, trimis în judecată pentru o fraudă de miliarde

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 12:22

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au trimis în instanță dosarul care îl vizează pe fostul proprietar al PrivatBank și alte cinci persoane. Procurorii susțin că aceștia au pus la punct, în 2015, o schemă prin care au fost deturnate peste 9,2 miliarde de hrivne din fondurile celei mai mari bănci din Ucraina.

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