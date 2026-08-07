Scandal uriaș la cea mai mare bancă din Ucraina: fostul proprietar, trimis în judecată pentru o fraudă de miliarde

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au trimis în instanță dosarul care îl vizează pe fostul proprietar al PrivatBank și alte cinci persoane. Procurorii susțin că aceștia au pus la punct, în 2015, o schemă prin care au fost deturnate peste 9,2 miliarde de hrivne din fondurile celei mai mari bănci din Ucraina.
Potrivit reprezentanților NABU și SAPO, faptele investigate au avut loc în perioada ianuarie–martie 2015, cu un an înainte ca PrivatBank să fie naționalizată de autoritățile ucrainene pentru a preveni destabilizarea sistemului bancar.
Anchetatorii susțin că fostul proprietar al băncii, care la acea vreme era și guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, ar fi organizat o schemă prin care a obținut peste 9,2 miliarde de hrivne (echivalentul a peste 220 de milioane de dolari) din fondurile instituției financiare.
Conform acuzațiilor, banii au fost folosiți pentru finanțarea unei companii offshore controlate de acesta și pentru majorarea participației sale la capitalul PrivatBank.
Obligațiuni răscumpărate la un preț supraevaluat
Potrivit procurorilor, mecanismul presupunea răscumpărarea de către PrivatBank a propriilor obligațiuni de la compania offshore, însă la un preț mult peste valoarea lor reală.
În mod obișnuit, obligațiunile reprezintă instrumente prin care o bancă împrumută bani de la investitori, urmând să îi ramburseze ulterior în condițiile stabilite. În acest caz, anchetatorii susțin că răscumpărarea la un preț supraevaluat a permis transferarea a peste 9,2 miliarde de hrivne către compania offshore.
Traseul banilor
Investigația a urmărit și circuitul unei părți din fonduri. Potrivit NABU, peste 446 de milioane de hrivne au fost transferate în conturile a trei companii afiliate, prin operațiuni de cumpărare și vânzare de titluri de valoare. Ulterior, sumele au fost mutate prin conturile altor două companii, iar în final au ajuns în contul personal al fostului proprietar al PrivatBank, susțin procurorii.
La ce au fost folosite fondurile
Anchetatorii afirmă că, ulterior, fostul proprietar ar fi utilizat acești bani pentru a majora capitalul social al PrivatBank, în scopul respectării cerințelor impuse de Banca Națională a Ucrainei.
Potrivit acuzațiilor, o parte din fondurile provenite inițial din bancă au fost transferate printr-o rețea de companii înainte de a reveni în contul beneficiarului și de a fi reinvestite în aceeași instituție financiară.
Șase persoane trimise în judecate
Cei șase inculpați au fost informați oficial în septembrie 2023 că sunt suspectați în acest dosar.
Investigația desfășurată de NABU și SAPO a continuat aproape doi ani. Cercetările au fost finalizate în iulie 2025, iar dosarul a fost trimis acum în instanță, urmând ca fostul proprietar al PrivatBank și ceilalți cinci inculpați să fie judecați.