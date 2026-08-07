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Zbor anulat la Salonic după ce o pasăre a ajuns în motorul avionului. Peste 150 de pasageri, blocați pe aeroport

Avion

Avion

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:49

Peste 150 de pasageri au rămas blocați, joi seară, pe Aeroportul „Makedonia” din Salonic, după ce un zbor cu destinația Germania a fost anulat din motive de siguranță. Decizia a fost luată după ce o pasăre a fost descoperită în interiorul unuia dintre motoarele aeronavei.

Incidentul a avut loc înainte de decolare și a dus la activarea procedurilor standard de siguranță. Pasagerii au așteptat mai multe ore în aeroport înainte ca operatorul aerian să îi informeze că zborul nu mai poate fi efectuat din cauza problemelor tehnice provocate de prezența păsării în motor, potrivit publicației ekathimerini.com.

Compania aeriană a intervenit pentru îndepărtarea păsării și a demarat o inspecție tehnică amănunțită a aeronavei, verificările fiind necesare pentru a se asigura că avionul poate reveni în siguranță în exploatare.

Cei peste 150 de pasageri au fost informați că zborul către Germania a fost reprogramat și va decola vineri, după finalizarea tuturor verificărilor tehnice.

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