Zbor anulat la Salonic după ce o pasăre a ajuns în motorul avionului. Peste 150 de pasageri, blocați pe aeroport

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:49

Peste 150 de pasageri au rămas blocați, joi seară, pe Aeroportul „Makedonia” din Salonic, după ce un zbor cu destinația Germania a fost anulat din motive de siguranță. Decizia a fost luată după ce o pasăre a fost descoperită în interiorul unuia dintre motoarele aeronavei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre zbor anulatpasărevionsalonic