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Extern· 1 min citire
Zbor anulat la Salonic după ce o pasăre a ajuns în motorul avionului. Peste 150 de pasageri, blocați pe aeroport
Avion
Peste 150 de pasageri au rămas blocați, joi seară, pe Aeroportul „Makedonia” din Salonic, după ce un zbor cu destinația Germania a fost anulat din motive de siguranță. Decizia a fost luată după ce o pasăre a fost descoperită în interiorul unuia dintre motoarele aeronavei.
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