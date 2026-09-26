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Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea contribui la moartea a un miliard de oameni. Riscul pe care îl invocă

Bill Gates

Bill Gates

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 07:20

Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea fi folosită în evenimente catastrofale, cu până la un miliard de victime. Cofondatorul Microsoft spune că principalul pericol îl reprezintă combinația dintre instrumentele AI avansate și persoanele care le-ar utiliza cu intenții rău intenționate. El cere autorităților americane să impună reguli de siguranță și mecanisme de supraveghere pentru industrie.

De ce se teme Bill Gates

Într-un interviu pentru NBC News, Gates a afirmat că inteligența artificială este suficient de puternică pentru a contribui la evenimente care ar putea provoca „un miliard de morți”.

Declarația descrie un scenariu posibil, nu o estimare că acesta se va produce. Gates a insistat asupra riscurilor generate de folosirea celor mai noi instrumente AI de către actori cu intenții rău intenționate.

Cere reguli obligatorii, nu doar promisiuni

Gates consideră că măsurile stabilite voluntar de companiile care dezvoltă AI nu sunt suficiente. În opinia sa, politicienii și autoritățile de aplicare a legii trebuie să participe la stabilirea regulilor privind siguranța și monitorizarea tehnologiei, iar respectarea acestora trebuie să fie obligatorie. El a admis că măsurile ar aduce costuri suplimentare industriei, dar a spus că nu i-ar încetini semnificativ activitatea.

Liderii industriei au poziții diferite

Șeful OpenAI, Sam Altman, a cerut la ONU standarde internaționale pentru evaluarea capacităților și riscurilor AI, verificarea măsurilor de protecție și păstrarea supravegherii umane.

Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, a susținut în schimb că nu este necesară o coordonare la nivelul întregii industrii: fiecare companie ar trebui să își acorde timpul necesar pentru a rezolva intern problemele de siguranță pe care le identifică.

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