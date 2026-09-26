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Extern· 2 min citire
Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea contribui la moartea a un miliard de oameni. Riscul pe care îl invocă
Bill Gates
Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea fi folosită în evenimente catastrofale, cu până la un miliard de victime. Cofondatorul Microsoft spune că principalul pericol îl reprezintă combinația dintre instrumentele AI avansate și persoanele care le-ar utiliza cu intenții rău intenționate. El cere autorităților americane să impună reguli de siguranță și mecanisme de supraveghere pentru industrie.
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