Cel puțin 13 morți după prăbușirea unui avion militar. Pilotul a încercat o aterizare de urgență

Publicat 25 sept. 2026, 21:57 Sursă The Sun

Cel puțin 13 persoane, printre care trei ofițeri ai armatei, și-au pierdut viața după ce un avion militar s-a prăbușit în Republica Democratică Congo. Aeronava se îndrepta spre capitala Kinshasa, însă o problemă tehnică l-a obligat pe pilot să încerce o aterizare de urgență.

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