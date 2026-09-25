Cel puțin 13 morți după prăbușirea unui avion militar. Pilotul a încercat o aterizare de urgență

Cel puțin 13 persoane, printre care trei ofițeri ai armatei, și-au pierdut viața după ce un avion militar s-a prăbușit în Republica Democratică Congo. Aeronava se îndrepta spre capitala Kinshasa, însă o problemă tehnică l-a obligat pe pilot să încerce o aterizare de urgență.
Incidentul s-a produs în apropierea unor locuințe din Kenge, după ce pilotul nu a avut la dispoziție o pistă de aterizare pe care să poată coborî în siguranță.
Avionul a încercat o aterizare de urgență
Remy Saki Bokinda, viceguvernatorul provinciei Kwango, a explicat că aeronava se afla în drum spre Kinshasa atunci când a apărut problema tehnică.
Pilotul a fost nevoit să caute o zonă în care să poată ateriza de urgență, însă situația s-a încheiat tragic. În Kenge nu exista o pistă disponibilă pentru această manevră, iar avionul s-a prăbușit pe un teren rezidențial.
„Întrucât în Kenge nu era disponibilă nicio pistă de aterizare, avionul s-a prăbușit pe un teren rezidențial”, a declarat Remy Saki Bokinda, citat de The Sun.
La bord se aflau atât militari, cât și civili. Printre pasageri se număra generalul Likulia Bakumi, inspectorul general al armatei, alături de un maior, un căpitan, alți militari și civili.
Toate persoanele aflate la bord au murit
Potrivit declarațiilor viceguvernatorului provinciei Kwango, nimeni dintre cei aflați în avion nu a supraviețuit.
„Toți cei aflați la bord au murit; 12 au fost arși până când nu au mai putut fi identificați, în timp ce trupul neînsuflețit al pilotului a fost găsit în afara aeronavei”, a declarat Bokinda.
Imaginile de la locul tragediei surprind epava avionului cuprinsă de flăcări. În jurul zonei afectate s-au adunat numeroși oameni, care au privit îngroziți în timp ce coloane dense de fum negru se ridicau deasupra locului unde s-a produs prăbușirea.
Aeronavă de mici dimensiuni, fabricată în Cehia
Avionul implicat în accident era, potrivit informațiilor preliminare, un aparat de mici dimensiuni de tip L-410, fabricat în Cehia și operat de compania TRACEP.
La bord se aflau persoane cu roluri diferite, de la oficiali militari până la pasageri civili. Printre militarii aflați în aeronavă se numărau generalul Likulia Bakumi, un maior și un căpitan.
Accidentul urmează să fie analizat de autoritățile competente pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care aeronava a ajuns să se prăbușească în zona locuită.
A fost deschisă o anchetă
Autoritatea pentru investigarea accidentelor aviatice din Republica Democratică Congo a anunțat că va începe o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.
Investigația va trebui să clarifice inclusiv problema tehnică semnalată în timpul zborului și modul în care s-a desfășurat tentativa de aterizare de urgență în lipsa unei piste disponibile în Kenge.
Tragedia aviatică din Republica Democratică Congo s-a produs la doar câteva zile după un alt accident aviatic grav. Trei persoane au murit într-o prăbușire produsă în Alpii elvețieni.