Trump anunță „lucruri extraordinare” după întâlnirea cu Xi Jinping. Elon Musk și greii din inteligența artificială, participanți la discuție

Donald Trump a transmis vineri că întâlnirea avută cu președintele chinez Xi Jinping a fost „foarte productivă” și a afirmat că urmează „lucruri extraordinare” pentru Statele Unite și China.
Declarația președintelui american a fost făcută pe Truth Social, după discuțiile cu liderul de la Beijing, aflat la finalul unei vizite oficiale de trei zile în SUA.
În mesajul său, Trump a evidențiat și un subiect mai puțin obișnuit asociat întâlnirii cu Xi Jinping. Președintele american a susținut că omologului său chinez pare să-i placă ideea schimbării denumirii „Inteligență Artificială” în „Superinteligență”.
Ideea nu este nouă. Trump lansase cu o săptămână înainte un sondaj pe Truth Social prin care le propunea utilizatorilor să aleagă o altă denumire pentru Inteligența Artificială. Președintele american argumentase că termenul actual este considerat de multe persoane „imprecis și neelegant”.
Trump a propus atunci mai multe variante, printre care „Inteligența Superioară”, „Inteligența Extremă” și „Inteligență Supremă”, întrebând care ar fi cea mai potrivită denumire pentru ceea ce a descris drept o „revoluție” aflată într-o dezvoltare constantă.
În mesajul publicat vineri, Trump a revenit asupra subiectului și a afirmat că participanții la recepția organizată joi în onoarea președintelui chinez au fost de acord cu schimbarea denumirii.
Elon Musk, Sam Altman și alți lideri din tehnologie au participat la recepție
Evenimentul găzduit de Trump a reunit, pe lângă Xi Jinping, mai multe personalități importante din industria tehnologică americană. Printre participanți s-au aflat Elon Musk de la xAI, Sam Altman de la OpenAI, Jensen Huang de la Nvidia, Tim Cook de la Apple, Sundar Pichai de la Alphabet, Jeff Bezos de la Amazon și Michael Dell de la Dell Technologies.
Un absent notabil a fost Dario Amodei, directorul general al Anthropic și unul dintre susținătorii importanți ai reglementării Inteligenței Artificiale.
Inteligența Artificială, pe agenda discuțiilor dintre Trump și Xi Jinping
Inteligența Artificială a reprezentat unul dintre subiectele importante ale discuțiilor dintre Donald Trump și Xi Jinping. Chiar dacă întâlnirea nu a dus la anunțarea unui acord concret în acest domeniu, între cele două țări rivale a fost deschis un dialog privind dezvoltarea tehnologiilor de Inteligență Artificială.
SUA și China sunt considerate cele două mari puteri aflate în competiție pentru dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor avansate de IA. Discuțiile dintre Trump și Xi Jinping au avut loc în acest context, în condițiile în care cele două state urmăresc să își consolideze pozițiile în domeniul tehnologic.
Trump a sugerat joi că Statele Unite și China nu intenționează să încetinească ritmul dezvoltării Inteligenței Artificiale. Declarația sa a venit după apelurile pentru temperarea acestei evoluții, venite în special din partea Uniunii Europene.
Președintele american se opune încetinirii dezvoltării IA și susține că Statele Unite se află în prezent „în avangardă” în acest sector. În paralel, China încearcă să depășească restricțiile care îi limitează accesul la cele mai avansate cipuri, pentru a putea concura cu firmele americane din domeniul tehnologic.
SUA și China prelungesc armistițiul comercial
În paralel cu discuțiile despre tehnologie și Inteligența Artificială, Statele Unite și China au convenit să prelungească armistițiul comercial până la 10 ianuarie.
Acordul le permite celor două state să evite, cel puțin până la această dată, reluarea spiralei de represalii reciproce prin taxe vamale și restricții comerciale. Măsurile vizate includ domenii precum comerțul cu pământuri rare și produsele de înaltă tehnologie.