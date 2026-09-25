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Zelenski așteaptă răspunsul SUA după ce i-a cerut lui Trump să discute cu Xi despre războiul din Ucraina

Volodimir Zelenski și Donald Trump

Volodimir Zelenski și Donald Trump

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 16:44

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, 25 septembrie, că nu a primit încă un răspuns din partea Washingtonului după ce i-a cerut lui Donald Trump să discute cu liderul chinez Xi Jinping despre încheierea războiului. Zelenski speră că Xi își va folosi influența asupra președintelui rus Vladimir Putin.

Ce i-a cerut Zelenski lui Trump

Solicitarea a fost făcută în timpul întâlnirii dintre cei doi președinți de marți, 22 septembrie, la New York, înaintea discuțiilor purtate joi de Trump și Xi la Washington.

Într-un schimb de mesaje pe WhatsApp cu jurnaliștii, Zelenski a spus că l-a rugat personal pe Trump să ridice această problemă în dialogul cu liderul chinez. „Nu am primit încă un răspuns din partea echipei americane”, a declarat președintele ucrainean, conform Kyiv Post.

Zelenski afirmase anterior că implicarea lui Xi în eforturile de încheiere a războiului ar putea conta, deoarece, în opinia sa, liderul chinez are influență asupra lui Putin.

Declarația sa de vineri nu indică dacă Trump a abordat subiectul în discuția cu Xi; confirmă doar că liderul ucrainean așteaptă informații din partea SUA.

Ucraina se pregătește pentru iarnă

Întrebat dacă luptele s-ar putea opri înainte de venirea iernii, Zelenski nu a făcut o prognoză. El a vorbit, în schimb, despre pregătirile pentru eventuale noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice: finalizarea planurilor regionale de reziliență și consolidarea apărării antiaeriene.

Obținerea rachetelor pentru sistemele Patriot rămâne una dintre dificultățile semnalate de președintele ucrainean. Potrivit acestuia, Ministerul Apărării, Ministerul de Externe și Serviciul de Informații Externe al Ucrainei lucrează pentru a procura sisteme și rachete suplimentare.

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