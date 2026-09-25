Zelenski așteaptă răspunsul SUA după ce i-a cerut lui Trump să discute cu Xi despre războiul din Ucraina

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 16:44

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, 25 septembrie, că nu a primit încă un răspuns din partea Washingtonului după ce i-a cerut lui Donald Trump să discute cu liderul chinez Xi Jinping despre încheierea războiului. Zelenski speră că Xi își va folosi influența asupra președintelui rus Vladimir Putin.

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