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Extern· 2 min citire
Zelenski așteaptă răspunsul SUA după ce i-a cerut lui Trump să discute cu Xi despre războiul din Ucraina
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, 25 septembrie, că nu a primit încă un răspuns din partea Washingtonului după ce i-a cerut lui Donald Trump să discute cu liderul chinez Xi Jinping despre încheierea războiului. Zelenski speră că Xi își va folosi influența asupra președintelui rus Vladimir Putin.
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