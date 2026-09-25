Ucraina a atacat Rusia cu aproape 600 de drone. Rafinării și instalații industriale, printre țintele vizate

Ucraina a lovit cu aproape 600 de drone instalații energetice și industriale din 18 regiuni ale Rusiei, precum și din Crimeea anexată și Marea Neagră. Potrivit autorităților locale și presei independente ruse și ucrainene, printre țintele atacurilor s-au numărat rafinării din regiunile Rostov și Perm, relatează vineri EFE.
Rafinăriile și instalațiile industriale rusești, din nou ținta atacurilor ucrainene
”Ca urmare a atacului aerian a fost avariată rafinăria Novoșahtinska. Nu există victime. Compania a încetat temporar operațiunile”, a informat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slusar
El a precizat că apărarea antiaeriană rusă a doborât în această regiune aproximativ 50 de drone în Kamensk-Șahtinsk și Novoșahtinsk și în șase districte din Rostov.
Potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului din Perm, Dmitri Manohin, ”a fost atacată o instalație industrială”. Manohin nu a precizat numele companiei atacate, identificată de canalul independent rus Astra ca fiind rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez, o unitate care a fost nevoită să își întrerupă activitatea în mai multe rânduri.
În regiunea Ulianovsk, situată la peste 800 de kilometri est de Moscova, a fost atacată compania militară Iskra aparținând consorțiului Almaz-Antei, specializată în producția de componente pentru echipamente radioelectronice destinate rachetelor și altor sisteme de uz militar, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.
Victime și pagube raportate în mai multe regiuni
Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Aleksei Russkih, a anunțat pe Telegram că opt civili, inclusiv un minor, au fost răniți în urma acestui atac al Ucrainei.
În plus, în regiunea Voronej a fost atacată fabrica Voronejsintezkauciuk, specializată în producția de anvelope, potrivit Astra. Guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a declarat că cel puțin patru civili au fost răniți în timpul nopții ca urmare a atacului.
La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat pe rețeaua rusă de mesagerie MAX doborârea a 23 de drone ucrainene, precum și faptul că nu s-au înregistrat daune sau victime.
Potrivit Ministerului rus al Apărării, în noaptea de joi spre vineri au fost ”interceptate și anihilate 592 de drone ucrainene cu aripă fixă”.