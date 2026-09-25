Ucraina a atacat Rusia cu aproape 600 de drone. Rafinării și instalații industriale, printre țintele vizate

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 12:32

Ucraina a lovit cu aproape 600 de drone instalații energetice și industriale din 18 regiuni ale Rusiei, precum și din Crimeea anexată și Marea Neagră. Potrivit autorităților locale și presei independente ruse și ucrainene, printre țintele atacurilor s-au numărat rafinării din regiunile Rostov și Perm, relatează vineri EFE.

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