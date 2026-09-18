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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, la Summitul pentru Integrare Carpatică: "E important să construim relații de vecinătate". Principalele direcții

Nicușor Dan/ Facebook Administrația Mureșan

Nicușor Dan/ Facebook Administrația Mureșan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 sept. 2026, 13:51

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că România este interesată de consolidarea relațiilor de vecinătate, de sprijinirea minorității românești și de dezvoltarea cooperării economice în regiunea carpatică.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la sosirea la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, că este un Summit care încearcă să valorizeze regiunea carpatică.

”E important pentru noi, din mai multe perspective, în primul rând să construim relaţiile de vecinătate. Evident că ne interesează minoritatea românească de aici. Cu cât suntem mai bine conectaţi, cu atât ei vor fi mai aproape şi vor putea să-şi exprime identitatea. Iar apoi e un interes evident economic, pentru că în economie tot timpul contează dimensiunea, cu cât reuşim să conectăm aceste ţări din regiune într-o chestiune mai mare care să atragă investiţii, şi formul de afaceri de seara şi de zilele următoare este important”, a transmis președintele.

Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

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