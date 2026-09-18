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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, la Summitul pentru Integrare Carpatică: "E important să construim relații de vecinătate". Principalele direcții
Nicușor Dan/ Facebook Administrația Mureșan
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că România este interesată de consolidarea relațiilor de vecinătate, de sprijinirea minorității românești și de dezvoltarea cooperării economice în regiunea carpatică.
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