Gheorghe Piperea: "Desemnarea lui Siegfried Mureșan ne duce mai aproape de alegerile anticipate"

Europarlamentarul AUR Gheorgeh Piperea consideră că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan "este o greșeală strategică", care aduce România "mai aproape de alegerile anticipate".
Gheorghe Piperea spune că partidul din care face parte își menține poziția și nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan. El a subliniat, totodată, că dacă și PSD "se va ține de cuvânt", atunci nu va exista o majoritate parlamentară pentru învestirea noului Guvern în Parlament.
Piperea nu exclude, pe de altă parte, ca Siegfried Mureșan să-și depună mandatul înainte ca propunerea de guvern să ajungă la vot în plenul Legislativului.
"Nu îi pot ura succes domnului Siegfried Mureșan pentru că în mod sigur nu va avea succes. Din perspectiva AUR, lucrurile sunt cât se poate de clare: nu vom vota cu un astfel de guvern. Dacă se ține de cuvânt, același lucru va face și PSD. Asta înseamnă că, matematic vorbind, nu există o majoritate. Nu cred că sunt nici măcar 200 de voturi. De fapt, cred că foarte curând Siegfried își va depune mandatul - nu se va ajunge la vot în Parlament, ceea ce amână la calendele grecești investirea unui guvern cu puteri depline", a transmis Piperea.
Europerlamentarul spune că președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare pentru funcția de premier, în încercarea de a evita declanșarea alegerilor anticipate. În opinia sa, următoarea propunere ar putea să fie liderul PSD, Sorin Grindeanu.
"Dacă, totuși, Siegfried alege, ca și Veștea, să meargă până la capăt, guvernul său va pica și, teoretic se poate ajunge la situația în care președintele va convoca alegerile anticipate. E destul de clar că Nicușorișor președintele va face și a treia desemnare, în încercarea de a evita declanșarea alegerilor anticipate. Probabil, îl va desemna, în sfârșit, pe Grindeanu", a arătat Gheorghe Piperea.
Potrivit europarlamentarului AUR, Grindeanu ar putea avea, însă, aceeași problemă a majorității, pe care "nu o va putea face decât dacă va intra într-o coaliție cu AUR".
În aceste condiții, Piperea subliniază că AUR a pus niște condiții, pe care le menține, și aici se referă la "un guvern cu membri AUR și cu programul de guvernare al AUR, pus de acord cu cel al PSD".