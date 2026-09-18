Gheorghe Piperea: "Desemnarea lui Siegfried Mureșan ne duce mai aproape de alegerile anticipate"

Publicat 18 sept. 2026, 12:37 Actualizat 18 sept. 2026, 12:41

Europarlamentarul AUR Gheorgeh Piperea consideră că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan "este o greșeală strategică", care aduce România "mai aproape de alegerile anticipate".

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