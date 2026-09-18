Siegfried Muresan anunță că s-a apucat de lucru: ”Le mulțumesc PNL, USR și UDMR pentru colaborare”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 11:31

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a anunțat vineri că și-a început activitatea pentru formarea viitorului Guvern și le-a mulțumit partidelor PNL, USR și UDMR pentru ”colaborarea strânsă pe care o avem”.

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