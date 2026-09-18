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Politica· 1 min citire

Siegfried Muresan anunță că s-a apucat de lucru: ”Le mulțumesc PNL, USR și UDMR pentru colaborare”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 11:31

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a anunțat vineri că și-a început activitatea pentru formarea viitorului Guvern și le-a mulțumit partidelor PNL, USR și UDMR pentru ”colaborarea strânsă pe care o avem”.

Siegfried Muresan: ”Ne-am apucat de lucru”

”Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri.

În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului.

Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a scris Siegfried Muresan pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Vă reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Șeful statului a precizat că Mureșan i-a cerut un răgaz pentru a analiza propunerea.

”Rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Ulterior, Siegfried Mureșan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea pentru funcția de prim-ministru.

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