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Politica· 1 min citire
Siegfried Muresan anunță că s-a apucat de lucru: ”Le mulțumesc PNL, USR și UDMR pentru colaborare”
FOTO: Facebook
Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a anunțat vineri că și-a început activitatea pentru formarea viitorului Guvern și le-a mulțumit partidelor PNL, USR și UDMR pentru ”colaborarea strânsă pe care o avem”.
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