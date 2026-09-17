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Politica· 1 min citire
Reacția lui Kelemen Hunor, după desemnarea lui Siegfried Mureșan premier: ”Noi vom fi parteneri în acest demers”
FOTO: Facebook
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, că formațiunea pe care o conduce va fi partener în demersul de formare a unei majorități parlamentare.
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