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Politica· 1 min citire

Reacția lui Kelemen Hunor, după desemnarea lui Siegfried Mureșan premier: ”Noi vom fi parteneri în acest demers”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 18:29

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, că formațiunea pe care o conduce va fi partener în demersul de formare a unei majorități parlamentare.

Kelemen Hunor: ”Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate”

”Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, a scris Kelemen Hunor, joi, pe Facebook.

Liderul UDMR a ținut să precizeze faptul că ”într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste”.

Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Reacția lui Kelemen Hunor a venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Șeful statului a precizat că Mureșan i-a cerut un răgaz pentru a analiza propunerea.

”Rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Ulterior, Siegfried Mureșan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea pentru funcția de prim-ministru.

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