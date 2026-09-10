Un boxer adolescent, în centrul unei bătăi violente de stradă în Bacău. Și-a lovit adversarul până l-a lăsat inconștient

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 18:51

Un sportiv în vârstă de 17 ani din Bacău a fost reținut pentru 24 de ore după ce a agresat violent un bărbat de 25 de ani. Incidentul s-a produs în fața unui supermarket din oraș și a fost surprins de o cameră de supraveghere.

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