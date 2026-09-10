Un boxer adolescent, în centrul unei bătăi violente de stradă în Bacău. Și-a lovit adversarul până l-a lăsat inconștient

Un sportiv în vârstă de 17 ani din Bacău a fost reținut pentru 24 de ore după ce a agresat violent un bărbat de 25 de ani. Incidentul s-a produs în fața unui supermarket din oraș și a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Tânărul, care este boxer legitimat la CSM Bacău, și-ar fi atacat victima cu pumnii, iar după ce aceasta a căzut la pământ ar fi continuat să o lovească și cu picioarele.
Boxerul ar fi vrut să le demonstreze prietenilor că poate câștiga
Conflictul dintre cei doi ar fi pornit din dorința adolescentului de a le demonstra prietenilor săi că îl poate bate pe bărbatul de 25 de ani.
Cei doi s-ar fi confruntat atât pe ring, cât și în afara acestuia. De această dată, disputa a avut loc în fața unui supermarket din Bacău, unde agresiunea a fost înregistrată de camerele de supraveghere.
Imaginile surprind momentul în care sportivul îl atacă pe bărbat cu pumnii. După ce victima se prăbușește, adolescentul continuă să o lovească, inclusiv cu piciorul.
Angajații supermarketului au găsit victima inconștientă
Angajații supermarketului au alertat autoritățile după ce au găsit bărbatul inconștient și au sunat la 112.
Victima, în vârstă de 25 de ani, a suferit leziuni pentru care a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.
Adolescentul a fost ulterior reținut pentru 24 de ore în urma agresiunii.
Sportivul nu mai mersese la club de trei luni
Tânărul este legitimat ca boxer la CSM Bacău, însă nu mai frecventează clubul de aproximativ trei luni.
Antrenorul Relu Auraș a declarat că nu mai știa nimic despre activitatea adolescentului și că acesta nu se afla în cantonament și nu participa la pregătirea de la club.
„Nu știu nimic. Nu e în cantonament, nu e în pregătire. El nu mai vine de 3 luni la club, nu avem legătură cu el", a declarat antrenorul Relu Auraș pentru Ziarul de Bacău.
După ce a văzut imaginile de pe camera de supraveghere, antrenorul s-a declarat revoltat de comportamentul fostului său sportiv și a transmis că nu intenționează să îl mai primească la antrenamente.
„Eu la box nu-l mai primesc!", a spus Relu Auraș.
Un alt boxer antrenat de Relu Auraș, acuzat într-un caz similar
Incidentul din Bacău vine după un alt caz în care a fost implicat un boxer pregătit de Relu Auraș.
În august 2025, un alt sportiv antrenat de acesta a fost acuzat că ar fi agresat un adolescent de 16 ani în fața unei săli de jocuri din Bacău.