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Alertă pe litoral! Dronă descoperită în zona Plaja Corbu-Cap Midia, detonată de echipele MApN

Obiect suspect pe Plaja Corbu

Obiect suspect pe Plaja Corbu

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat10 sept. 2026, 11:35
Actualizat10 sept. 2026, 11:42

Alertă pe plaja din Corbu, județul Constanța, după descoperirea unui obiect suspect, asemănător unei drone. Echipele de specialiști ai MApN au constatat că este vorba, într‑adevăr, de resturi ale unei drone, care nu aveau încărcătură explozivă. Preventiv, acestea au fost detonate.

Joi, 10 septembrie 2026, o echipă EOD (Explosive Ordnance Disposal/Echipa de Neutralizare a Munițiilor Exploziv) din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pe plaja de la Capu Midia, județul Constanța, pentru verificarea unor fragmente de dronă aeriană semnalate în zonă, a transmis MApN, intr-un coumincat publicat pe site.

În urma verificărilor, specialiștii au confirmat că resturile nu conțineau încărcătură explozivă, fiind neutralizate la fața locului, în jurul orei 9:30.

Potrivit autorităților, fragmentele fuseseră observate miercuri seară, 9 septembrie, în jurul orei 20:00, însă din cauza lăsării întunericului, zona a fost izolată până la reluarea operațiunilor în această dimineață.

Intervenția s‑a desfășurat sub coordonarea Forțelor Navale Române, în colaborare cu structurile abilitate pentru siguranța litoralului. Autoritățile urmează să stabilească proveniența exactă a dronei și circumstanțele apariției fragmentelor pe plajă.

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