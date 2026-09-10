Alertă pe litoral! Dronă descoperită în zona Plaja Corbu-Cap Midia, detonată de echipele MApN

Publicat 10 sept. 2026, 11:35 Actualizat 10 sept. 2026, 11:42

Alertă pe plaja din Corbu, județul Constanța, după descoperirea unui obiect suspect, asemănător unei drone. Echipele de specialiști ai MApN au constatat că este vorba, într‑adevăr, de resturi ale unei drone, care nu aveau încărcătură explozivă. Preventiv, acestea au fost detonate.

Distribuie articolul