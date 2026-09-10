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Alertă pe litoral! Dronă descoperită în zona Plaja Corbu-Cap Midia, detonată de echipele MApN
Obiect suspect pe Plaja Corbu
Publicat10 sept. 2026, 11:35
Actualizat10 sept. 2026, 11:42
Alertă pe plaja din Corbu, județul Constanța, după descoperirea unui obiect suspect, asemănător unei drone. Echipele de specialiști ai MApN au constatat că este vorba, într‑adevăr, de resturi ale unei drone, care nu aveau încărcătură explozivă. Preventiv, acestea au fost detonate.
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