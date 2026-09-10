Incendiu puternic în Mureș. Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul II

Publicat 10 sept. 2026, 09:52 Actualizat 10 sept. 2026, 11:28

Un tânăr de aproximativ 20 de ani a suferit arsuri de gradul II după ce un incendiu puternic a izbucnit, miercuri seara, la o casă din localitatea Deda, județul Mureș. Victima a fost evacuată din locuință, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la CPU Reghin.

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