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Incendiu puternic în Mureș. Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul II

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 09:52
Actualizat10 sept. 2026, 11:28

Un tânăr de aproximativ 20 de ani a suferit arsuri de gradul II după ce un incendiu puternic a izbucnit, miercuri seara, la o casă din localitatea Deda, județul Mureș. Victima a fost evacuată din locuință, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la CPU Reghin.

Tânărul a fost evacuat înainte de sosirea pompierilor

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, tânărul a fost evacuat din locuință înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Acesta a suferit arsuri de gradul II la nivelul membrelor inferioare. Tânărul primit primele îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat de urgență la Compartimentul de Primiri Urgențe Reghin.

În plus de asta, mai multe persoane au suferit atacuri de panică și au fost monitorizate medical de două echipaje SMURD.

Acoperișul a fost distrus pe 100 de metri pătrați

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și să limiteze propagarea flăcărilor. Focul a afectat acoperișul clădirii pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

La intervenție au participat pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda și ai Detașamentului Reghin, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Aceștia au fost sprijiniți de echipele Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Deda și Rușii-Munți.

Intervenția pompierilor a durat câteva ore.

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