România pierde populație într-un ritm alarmant. Într-o singură lună au murit cu peste 5.000 de oameni mai mulți decât s-au născut

Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în iulie 2026, la minus 5.280 de persoane. Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al copiilor născuți vii, iar în aceeași lună au fost înregistrate peste 2.000 de divorțuri.
Sporul natural al populației s-a menținut negativ în luna iulie 2026, ajungând la minus 5.280 de persoane. Numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al copiilor născuți vii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.
În iulie 2026 au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.497 de copii, cu 589 mai puțini, respectiv 4,2%, comparativ cu aceeași lună din 2025. Față de iunie 2026, numărul nașterilor a crescut însă cu 1.705, echivalentul unui avans de 14,5%.
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Câte nașteri și decese au fost înregistrate în iulie 2026?
În luna iulie au fost înregistrate 18.777 de certificate de deces, cu 170 mai puține, respectiv 0,9%, față de aceeași perioadă din 2025. Comparativ cu luna iunie 2026, numărul deceselor a scăzut cu 262, ceea ce reprezintă o diminuare de 1,4%.
În cazul copiilor cu vârsta sub un an au fost înregistrate 64 de decese. Numărul este cu 12 mai mic decât în iulie 2025, dar cu 25 mai mare față de luna iunie 2026.
La ce grupe de vârstă au fost înregistrate cele mai multe decese?
Persoanele cu vârsta de 80 de ani și peste au reprezentat 40,7% din totalul deceselor înregistrate în iulie, respectiv 7.646 de cazuri. Alte 5.311 decese, reprezentând 28,3% din total, au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârste între 70 și 79 de ani, iar grupa 60-69 de ani a reprezentat 15,7%, cu 2.952 de decese.
Cele mai puține decese au fost înregistrate la persoanele cu vârste între 5 și 19 ani, cu 57 de cazuri. La grupa 0-4 ani au fost raportate 76 de decese, iar în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani au fost înregistrate 83 de cazuri.
Câte decese au fost înregistrate în mediul urban și rural?
În mediul urban au fost înregistrate 9.607 decese, iar în mediul rural 9.170. Comparativ cu iulie 2025, numărul deceselor a crescut cu 0,9% în mediul urban, în timp ce în mediul rural a scăzut cu 2,7%.
Datele arată că sporul natural a rămas negativ și în luna iulie, diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor fiind de 5.280 de persoane.
Câte căsătorii și divorțuri au fost înregistrate în iulie?
În luna iulie 2026 au fost înregistrate 12.756 de căsătorii. În aceeași perioadă, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau prin acordul soților, pe cale administrativă ori prin procedură notarială, a fost de 2.058.