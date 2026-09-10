România pierde populație într-un ritm alarmant. Într-o singură lună au murit cu peste 5.000 de oameni mai mulți decât s-au născut

Publicat 10 sept. 2026, 09:55 Actualizat 10 sept. 2026, 10:02

Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în iulie 2026, la minus 5.280 de persoane. Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al copiilor născuți vii, iar în aceeași lună au fost înregistrate peste 2.000 de divorțuri.

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