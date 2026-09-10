Femeie accidentată la stația de metrou Ștefan cel Mare. Circulația dată peste cap pe Magistrala 1

Publicat 10 sept. 2026, 09:15 Actualizat 10 sept. 2026, 09:33

Un incident grav produs la stația de metrou Ștefan cel Mare din București a dat peste cap traficul pe Magistrala M1. Trenurile au fost oprite de urgență în stațiile limitrofe, iar călătorii au fost evacuați pe peron, în timp ce echipajele de intervenție au intrat în acțiune, după ce o persoană ar fi căzut pe linie.

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