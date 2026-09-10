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Femeie accidentată la stația de metrou Ștefan cel Mare. Circulația dată peste cap pe Magistrala 1

Metroul bucurestean

Metroul bucurestean

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat10 sept. 2026, 09:15
Actualizat10 sept. 2026, 09:33

Un incident grav produs la stația de metrou Ștefan cel Mare din București a dat peste cap traficul pe Magistrala M1. Trenurile au fost oprite de urgență în stațiile limitrofe, iar călătorii au fost evacuați pe peron, în timp ce echipajele de intervenție au intrat în acțiune, după ce o persoană ar fi căzut pe linie.

Astăzi, 10 septembrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 08.15, cu privire la faptul că, în stația de metrou Ștefan cel Mare, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren, a transmis Poliția Capitalei.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Stefan cel Mare, o femeie, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta.

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.

La ora 8:44, Metrorex - Societatea Națională de Transport Urban și Suburban București, a transmis că circulația trenurilor de metrou a fost reluată în condiții normale.

Ulterior, Direcția Generală a Poliției Municipiului București a transmis, într-un comunicat, că victima prezintă semne vitale si a fost dusă la Spitalul Floreasca.

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