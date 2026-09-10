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Social· 2 min citire
Femeie accidentată la stația de metrou Ștefan cel Mare. Circulația dată peste cap pe Magistrala 1
Metroul bucurestean
Publicat10 sept. 2026, 09:15
Actualizat10 sept. 2026, 09:33
Un incident grav produs la stația de metrou Ștefan cel Mare din București a dat peste cap traficul pe Magistrala M1. Trenurile au fost oprite de urgență în stațiile limitrofe, iar călătorii au fost evacuați pe peron, în timp ce echipajele de intervenție au intrat în acțiune, după ce o persoană ar fi căzut pe linie.
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