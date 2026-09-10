Banii pentru „Anghel Saligny” s-au terminat. Ce se întâmplă cu proiectele primăriilor din 11 septembrie

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță că fondurile bugetare alocate în 2026 pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost epuizate. În aceste condiții, autoritățile locale care derulează proiecte prin program nu vor mai putea depune, începând cu 11 septembrie 2026, noi solicitări de transfer prin platforma digitală a ministerului.
MDLPA precizează că măsura este valabilă până la o eventuală suplimentare a creditelor bugetare destinate programului. Reluarea transferurilor va fi posibilă dacă bugetul alocat în acest an va fi suplimentat.
Solicitările de transfer sunt suspendate din 11 septembrie
Beneficiarii Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost informați de Ministerul Dezvoltării că disponibilul bugetar pentru anul în curs a fost consumat.
Ca urmare, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investitii.mdlpa.ro va fi suspendată începând cu 11 septembrie 2026. Procedura va putea fi reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului.
Măsura vizează solicitările de transfer care nu intră în categoria beneficiarilor pentru care fondurile au fost deja rezervate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Cine poate primi în continuare banii deja rezervați
Suspendarea nu se aplică beneficiarilor care se încadrează în prevederile OUG nr. 87/2025 privind stabilirea unor măsuri bugetare pentru implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice.
Pentru această categorie există o condiție referitoare la contribuția din bugetul propriu. Beneficiarii trebuie să fi încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care a fost aprobată plata, din bugetele proprii, a procentului de 20% din suma estimată.
Pentru aceste proiecte, Ministerul Dezvoltării precizează că sumele necesare au fost rezervate.
Primăriile pot continua lucrările din bani proprii
Epuizarea creditelor bugetare alocate programului nu înseamnă automat oprirea tuturor proiectelor aflate deja în execuție.
În cazul investițiilor care se află în lucru, autoritățile locale au posibilitatea de a continua lucrările folosind fonduri proprii sau alte surse de finanțare constituite legal. O altă variantă este sistarea lucrărilor, dacă administrația locală nu dispune de resursele necesare.
Ministerul Dezvoltării recomandă practic evitarea acumulării de arierate în situația în care lucrările sunt continuate fără ca autoritatea locală să aibă certitudinea resurselor necesare pentru plata acestora.
Dacă bugetul Programului „Anghel Saligny” va fi suplimentat pe parcursul anului 2026, MDLPA va informa beneficiarii și va relua transferurile.
Banii plătiți temporar de primării vor putea fi recuperați
Există și situația în care beneficiarii achită temporar din propriile fonduri sumele care ar fi trebuit să provină din contribuția de la bugetul de stat.
MDLPA precizează că aceste sume nu sunt pierdute. Contribuțiile de la bugetul de stat achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării.
Recuperarea acestor bani va putea fi solicitată pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.
Ce se întâmplă cu proiectele „Anghel Saligny”
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” finanțează proiecte de infrastructură locală aflate în diferite etape de implementare. Investițiile susținute prin acest program includ proiecte pentru care continuitatea lucrărilor depinde de asigurarea resurselor bugetare.
În acest context, epuizarea creditelor bugetare pentru anul 2026 afectează mecanismul de transfer al banilor către beneficiarii care nu se încadrează în excepțiile stabilite prin OUG nr. 87/2025.
Ministerul Dezvoltării urmează să reia transferurile în cazul în care creditele bugetare pentru Programul „Anghel Saligny” vor fi suplimentate în cursul acestui an.