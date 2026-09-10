Banii pentru „Anghel Saligny” s-au terminat. Ce se întâmplă cu proiectele primăriilor din 11 septembrie

Publicat 10 sept. 2026, 18:00 Sursă Agerpres

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță că fondurile bugetare alocate în 2026 pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost epuizate. În aceste condiții, autoritățile locale care derulează proiecte prin program nu vor mai putea depune, începând cu 11 septembrie 2026, noi solicitări de transfer prin platforma digitală a ministerului.

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