Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh și l-a numit „invadator” și-a aflat pedeapsa. Ce a decis instanța

Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din București și l-a numit „invadator”, a fost condamnat joi, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 2. Instanța a stabilit o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată.
Dosarul vizează două infracțiuni, respectiv lovirea sau alte violențe și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Cosmin Tudoran, condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare
Pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, Cosmin Tudoran a primit 1 an și 6 luni de închisoare. Pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, instanța a stabilit o pedeapsă de 6 luni de închisoare.
După contopirea pedepselor și adăugarea unui spor, rezultatul a fost de 1 an și 8 luni de închisoare. Judecătoria Sectorului 2 a dispus însă suspendarea executării pedepsei.
Pe lângă condamnare, tânărul va trebui să presteze 120 de zile lucrătoare de muncă neremunerată în folosul comunității. Activitatea va fi desfășurată în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sau Sector 3.
Cosmin Tudoran mai trebuie să îi achite livratorului din Bangladesh suma de 3.000 de euro cu titlu de daune morale.
Tânărul trebuie să urmeze și un tratament medical
Instanța a stabilit și o obligație privind starea medicală a tânărului. Acesta va urma un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări.
Pentru stabilirea planului terapeutic, tânărul urmează să fie asistat de un medic specialist.
Hotărârea Judecătoriei Sectorului 2 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Livratorul a fost lovit în față în august 2025
Una dintre acuzațiile formulate împotriva lui Cosmin Tudoran se referă la incidentul din 26 august 2025. În jurul orei 22:30, în timp ce se afla în București, în Sectorul 2, acesta ar fi exercitat acte de violență fizică asupra unui livrator originar din Bangladesh.
Potrivit acuzației, agresiunea ar fi avut motive rasiale și xenofobe, iar scopul urmărit ar fi fost acela de a-l determina pe livrator să părăsească teritoriul României. Tânărul l-a lovit cu pumnul în zona feței.
În urma agresiunii, victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.
Tudoran a publicat și imagini cu simboluri legionare și naziste
A doua infracțiune pentru care Cosmin Tudoran a fost condamnat se referă la un material distribuit pe o platformă de socializare.
La 14 iunie 2025, în calitate de administrator al unui cont creat pe o platformă de socializare, acesta ar fi distribuit un colaj video care putea fi vizualizat fără restricții. În material au fost intercalate, în două rânduri, simbolul Mișcării Legionare și o imagine în care Adolf Hitler apare alături de alte două persoane.
Imaginea îi înfățișa pe cei trei în fața a două drapele care redau svastica nazistă.
Agresiunea asupra livratorului a fost filmată
Incidentul din 26 august 2025 a ajuns în spațiul public după ce Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce îl lovea pe livratorul din Bangladesh.
În imaginile respective, tânărul îl numea pe acesta „invadator” și îi cerea să plece din România.
La doar câteva secunde după agresiune, Cosmin Tudoran a fost pus la pământ și imobilizat de un polițist aflat în timpul liber. Este vorba despre Andrei Jianu, agent la Secția 7.
După ce a fost imobilizat, tânărul l-a întrebat pe polițist dacă își poate suna mama și dacă are dreptul la un apel.
„Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?”, îl întreba Cosmin Tudoran pe agent.
În același moment, livratorul din Bangladesh i-a spus polițistului că vrea să cheme poliția.
„Eu sunt poliția”, i-a răspuns Andrei Jianu, replica devenind virală în spațiul public.