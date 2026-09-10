Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh și l-a numit „invadator” și-a aflat pedeapsa. Ce a decis instanța

Publicat 10 sept. 2026, 18:16 Actualizat 10 sept. 2026, 18:17 Sursă Agerpres

Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din București și l-a numit „invadator”, a fost condamnat joi, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 2. Instanța a stabilit o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată.

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