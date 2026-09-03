Noile vagoane cușetă București–Satu Mare dau bătăi de cap călătorilor. „Trebuie să vină controlorul cu o cheie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 18:33

O transformare radicală a serviciilor feroviare a fost bifată recent de către operatorul național, care a scos pe șine garnituri cușetă de ultimă generație destinate legăturii dintre Capitală și județul Satu Mare, din nord-vestul României.

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