Noile vagoane cușetă București–Satu Mare dau bătăi de cap călătorilor. „Trebuie să vină controlorul cu o cheie”

O transformare radicală a serviciilor feroviare a fost bifată recent de către operatorul național, care a scos pe șine garnituri cușetă de ultimă generație destinate legăturii dintre Capitală și județul Satu Mare, din nord-vestul României.
Evenimentul, promovat intens ca o realizare majoră în procesul de retehnologizare a transportului pe calea ferată din regiune, a generat deja primele reacții în mediul online. O serie de disfuncționalități majore legate de utilizarea acestor vagoane au fost scoase la iveală de către o persoană care a călătorit pe această rută și care a ales să își exprime nemulțumirile prin intermediul platformei Reddit.
Reacții vehemente în comunitatea online din Nord-Vest și Capitală
Dezbaterea publică centrată pe calitatea noilor servicii oferite de CFR pe magistrala ce leagă Bucureștiul de Satu Mare a fost declanșată de un internaut pe o cunoscută rețea de socializare.
„Au introdus vagoane noi cușetă pe ruta București - Satu Mare. Frumoase, curate, aranjate.
Dar - paturile nu mai pot fi ridicate sau coborâte de pasageri, trebuie să vină controlorul cu o cheie imbus ca să le mute. Spațiu de depozitare este mult mai puțin decât înainte, și ni s-a spus așa
"Așa sunt normele europene, 20cm cu 60cm, ni s-a transmis să vă spunem că trebuie să vă obișnuiți să nu mai transportați bagaje mari cu trenul". Și că dacă nu suntem mulțumiți de serviciul pe care îl oferă, să nu mai călătorim cu trenul.
Și nu pot să omit că în trenul cu norme europene nu este săpun la baie și nu merg luminile de lectură de la paturi.
dacă ai patul jos aproape nu ai loc să stai pe orizontală, că e super îngust dacă nu e ridicat patul din mijloc.
Ca puncte pozitive, e mai puțin zgomotos, aerul condiționat este super performant, și au niste uși faine care cu un buton se opacizează/transparentizează.
Dar all in all, prefer vagoanele vechi.”
Spațiul pentru bagaje, una dintre principalele probleme
Internauții susțin că spațiul destinat depozitării bagajelor este mult mai redus decât în vagoanele cușetă vechi. Dimensiunile menționate pentru spațiul destinat bagajelor sunt de 20 pe 60 de centimetri. Această configurație creează dificultăți pentru pasagerii care călătoresc cu bagaje voluminoase, mai ales pe o rută lungă precum București–Satu Mare.
Internauții au relatat și răspunsul primit din partea personalului în cazul în care pasagerii nu sunt mulțumiți de noile condiții.
„Și că dacă nu suntem mulțumiți de serviciul pe care îl oferă, să nu mai călătorim cu trenul.
Și nu pot să omit că în trenul cu norme europene nu este săpun la baie și nu merg luminile de lectură de la paturi.”
Probleme la baie și la luminile de lectură
Pe lângă spațiul limitat pentru bagaje, călătorul reclamă și lipsa unor dotări de bază. În baia vagonului nu ar fi existat săpun, în timp ce luminile individuale de lectură montate în zona paturilor nu funcționau.
O altă problemă apare în configurația paturilor. Potrivit relatării, atunci când patul inferior este ocupat, spațiul disponibil pentru a sta întins devine foarte îngust dacă patul din mijloc rămâne coborât.
„Dacă ai patul jos aproape nu ai loc să stai pe orizontală, că e super îngust dacă nu e ridicat patul din mijloc.”
Ce le-a plăcut pasagerilor la noile vagoane
Experiența relatată nu este însă exclusiv negativă. Utilizatorii Reddit spun că noile vagoane sunt curate, bine aranjate și mai puțin zgomotoase decât cele vechi.
Aerul condiționat este descris ca fiind foarte performant, iar un alt element remarcat îl reprezintă ușile care își pot schimba aspectul prin apăsarea unui buton.
„Ca puncte pozitive, e mai puțin zgomotos, aerul condiționat este super performant și au niște uși faine care, cu un buton, se opacizează/transparentizează.”
De ce unii călători preferă în continuare vagoanele vechi
În pofida dotărilor moderne, experiența relatată îl face pe pasager să prefere vechile vagoane cușetă. Unul dintre motive este legat de siguranța bagajelor pe timpul nopții.
În trenurile care opresc în mai multe gări, pasagerii pot coborî în timpul nopții cu bagajele, iar spațiul redus pentru depozitare îi face pe unii călători să se teamă că bunurile lor nu sunt suficient de bine protejate.
„Dar per total, prefer vagoanele vechi. În trenurile românești n-aș dormi liniștit, că se coboară călătorii noaptea cu bagajele prin gări aiurea, mă gândesc că dimineața o să rămân fără bagaj”, au mai declarat internauții pe Reddit.