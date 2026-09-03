Un rapper periculos căutat în Suedia a fost prins în România. Era dat în urmărire pentru fapte de mare violență
Rapperul suedez Haval Khalil, considerat de autoritățile din Suedia o persoană importantă într-o rețea de criminalitate organizată din Stockholm, a fost capturat joi, 3 septembrie 2026, în România. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile române împreună cu cele suedeze, sub coordonarea Eurojust și cu sprijinul Europol.
Bărbatul în vârstă de 31 de ani era urmărit internațional și este vizat într-un dosar privind fapte de mare violență comise în Suedia. Autoritățile suedeze îl suspectează de tentativă de omor și șantaj agravat, în timp ce comunicatul autorităților române menționează cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și omor calificat.
Percheziții în București și Otopeni
Potrivit autorităților române, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare, joi dimineață, două mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile au avut loc în municipiul București și în orașul Otopeni. La operațiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Suedia, iar intervenția a beneficiat de sprijinul Europol.
„Astăzi, 3 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și orașul Otopeni, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și omor calificat.”
Anchetatorii români susțin că suspectul, cetățean suedez și membru al unei grupări de criminalitate organizată, locuia în România de aproximativ trei ani. Potrivit probelor strânse până în prezent, acesta ar fi fost implicat în acțiuni violente desfășurate pe teritoriul Suediei.
Un atac armat asupra unei locuințe din Stockholm
Ancheta vizează inclusiv un incident produs în septembrie 2024, la o adresă din Stockholm. Autoritățile române susțin că mai multe persoane ar fi încercat să ucidă două victime.
Unul dintre participanți ar fi tras cu arma asupra imobilului în care se aflau persoanele vizate. Gloanțele au trecut prin ușa de acces și au pătruns în locuință.
„Din cercetări a reieșit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulți făptuitori, împreună și în înțelegere, au încercat să suprime viața a două victime.
Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanțele pătrunzând prin ușa de acces și în locuință.”
În acest caz, anchetatorii susțin că suspectul i-ar fi sprijinit pe ceilalți participanți. Potrivit comunicatului DIICOT, acțiunile sale sunt considerate amenințări ilegale grave, intensificate prin folosirea unei arme.
„În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acțiunile sale fiind considerate amenințări ilegale grave, întrucât amenințarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme.”
O anchetă comună România–Suedia pentru atentate la comandă
Autoritățile din cele două țări investighează și alte posibile atentate la comandă despre care există suspiciuni că ar fi fost organizate în Suedia.
Pentru documentarea activității infracționale a suspectului și a altor persoane, autoritățile judiciare române și suedeze au constituit, sub egida Eurojust, o Echipa Comună de Anchetă, cunoscută sub denumirea JIT – Joint Investigation Team.
„In vederea documentării activitătii infractionale întreprinse de suspect și de alte persoane cu privire la mai multe atentate la comandă comise în Suedia, autoritățile de aplicare a legii din România și din Suedia sub egida EUROJUST, au semnat un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team).”
Poliția suedeză a prezentat capturarea drept un exemplu al cooperării internaționale împotriva persoanelor suspectate că își coordonează activitatea infracțională din afara țării.
„A fost o operațiune planificată și suntem foarte recunoscători pentru ajutorul primit din partea României”, a transmis procurorul Ida Arnell pentru TV4.
Poliția suedeză spune că infractorii nu se mai pot ascunde ușor în străinătate
Johan Rydwik, adjunctul șefului unității regionale de investigații a Poliției din Stockholm, a subliniat importanța capturării persoanelor care încearcă să evite autoritățile plecând din Suedia.
„Arestarea arată din nou că devine tot mai greu pentru infractori să se ascundă în străinătate”, a declarat Johan Rydwik, adjunct al șefului unității regionale de investigații a Poliției din Stockholm.
Autoritățile suedeze susțin că una dintre prioritățile anchetelor este identificarea și destructurarea rețelelor conduse din afara țării, ai căror membri ar putea ordona comiterea unor infracțiuni grave în Suedia și recrutarea unor minori.
Jonas Hemmar, adjunctul șefului Unității Internaționale a Poliției suedeze, a transmis la rândul său mulțumiri autorităților române.
„Suntem foarte recunoscători Poliției Române pentru activitatea sa eficientă”, a transmis oficialul suedez.
Ce au găsit anchetatorii la percheziții
În urma perchezițiilor desfășurate joi dimineață au fost ridicate mai multe obiecte și materiale care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
Printre acestea se află două arme, una cu aer comprimat și cealaltă cu gaze, o vestă antiglonț, cantități de substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe și alte mijloace de probă.
„Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei dimineți au fost găsite și ridicate două arme, una cu aer comprimat și o alta cu gaze, ambele urmând a fi expertizate, o vestă antiglonț, diferite cantități de substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe, precum și alte mijloace de probă.”
Suportul de specialitate pentru intervenție a fost asigurat de luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Haval Khalil era urmărit internațional
Autoritățile suedeze emiseseră pe numele lui Haval Khalil un mandat de arestare. După identificarea și capturarea sa în România, acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București.
„Față de suspect, membru al grupării de criminalitate organizată, autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare, acesta urmând a fi prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București.”
Presa suedeză relatează că acuzațiile actuale sunt legate de fapte care ar fi fost comise în toamna anului 2024. În unele relatări apar și suspiciuni privind complicitatea la tentativă de omor și amenințări grave.
Cine este rapperul Haval
Haval Khalil este cunoscut în Suedia atât prin activitatea muzicală, cât și prin dosarele penale în care a fost implicat.
Sub numele artistic Haval, el s-a remarcat în scena hip-hop suedeză după lansarea albumului „Inloggad”, în 2020. Un an mai târziu, rapperul a fost nominalizat la premiile Grammis, echivalentul suedez al premiilor Grammy, la categoria „Debutantul anului”.
În paralel cu activitatea muzicală, numele său a fost asociat de autorități cu lumea interlopă din Stockholm. Poliția suedeză îl consideră în prezent o persoană importantă în cadrul rețelei criminale Dalen.
A fost condamnat pentru răpirea rapperului Einár
Haval Khalil are și o condamnare anterioară într-un dosar care a atras atenția în Suedia.
În 2021, el a primit o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare pentru complicitate la răpirea și jefuirea rapperului suedez Nils „Einár” Grönberg.
Potrivit relatărilor din presa suedeză, Khalil ar fi contribuit la atragerea lui Einár într-un apartament din Vårberg, unde artistul a fost răpit. Cazul făcea parte dintr-o anchetă amplă referitoare la rețeaua criminală Vårby.
Einár, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi suedezi ai generației sale, a fost împușcat mortal la Stockholm în octombrie 2021. Condamnarea lui Haval Khalil se referea la răpirea și jaful comise anterior și nu la uciderea lui Einár.
Un alt suspect suedez a fost prins în România în iulie
Operațiunea din 3 septembrie nu este primul caz recent în care autoritățile române capturează în România un suspect suedez asociat unei grupări de criminalitate organizată.
La sfârșitul lunii iulie 2026, un alt cetățean suedez, despre care autoritățile spun că făcea parte dintr-o grupare rivală, a fost depistat în România. Acesta era cercetat pentru conspirație la omor și avea emis pe numele său un mandat de arestare.
„Anterior, la finele lunii iulie 2026, un alt suspect, tot cetățean suedez, membru al unei grupării de criminalitate organizată rivale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conspirație la omor, pe numele căruia era emis mandat de arestare a fost depistat tot în România.
Față de acesta, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au dispus arestarea preventivă în vederea extrădării.”
Mesajul premierului suedez după capturarea lui Haval
Arestarea lui Haval Khalil a fost salutată și de premierul Suediei, Ulf Kristersson, care a transmis că persoanele implicate în activități de criminalitate organizată nu ar trebui să se considere în siguranță dacă părăsesc țara.
„Infractorii din bande nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom lua «unul câte unul», exact asta vrem să spunem”, a declarat premierul suedez.
Kristersson a susținut că identificarea și arestarea persoanelor care coordonează infracțiuni din străinătate afectează capacitatea rețelelor de a organiza atacuri în Suedia și de a atrage minori în activitățile lor.
Autoritățile suedeze urmează procedurile judiciare necesare pentru aducerea lui Haval Khalil în Suedia.
Autoritățile române precizează că persoanele cercetate beneficiază pe durata procesului penal de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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