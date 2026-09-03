Un rapper periculos căutat în Suedia a fost prins în România. Era dat în urmărire pentru fapte de mare violență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 19:29

Rapperul suedez Haval Khalil, considerat de autoritățile din Suedia o persoană importantă într-o rețea de criminalitate organizată din Stockholm, a fost capturat joi, 3 septembrie 2026, în România. Operațiunea a fost desfășurată de autoritățile române împreună cu cele suedeze, sub coordonarea Eurojust și cu sprijinul Europol.

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