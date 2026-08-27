OMS declară sfârșitul epidemiei de Ebola în Uganda. Bilanțul a depășit 2.700 de morți

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat joi încheierea epidemiei de Ebola din Uganda, după ce timp de 42 de zile nu a fost raportată nicio nouă infectare, perioadă calculată de la externarea ultimului pacient.
OMS salută încheierea epidemiei din Uganda
Actuala epidemie de Ebola a fost declarată pe 15 mai într-o provincie din estul Republicii Democratice Congo (RDC), vecină cu Uganda, precum şi în această ţară.
Ea continuă să facă ravagii în RDC, unde s-a răspândit între timp în şase provincii şi unde a făcut deja peste 2.700 de morţi din peste 5.650 de cazuri confirmate, devenind recent cea mai gravă epidemie din istoria ţării.
În Uganda, 20 de infectări au fost confirmate şi doi pacienţi au murit, ceilalţi reuşind să se vindece, potrivit Ministerului ugandez al Sănătăţii. Ultimul pacient vindecat a ieşit din spital pe 16 iulie, dând startul unei perioade de aşteptare de 42 de zile, la finalul căreia OMS declară sfârşitul epidemiei dacă niciun caz nou nu mai este detectat.
Într-un comunicat comun publicat joi, OMS şi agenţia sanitară a Uniunii Africane (Africa CDC) "au salutat încheierea epidemiei de Ebola cauzată de tulpina virală Bundibugyo în Uganda".
"Încheierea perioadei de 42 de zile, echivalând cu de două ori durata maximă de incubaţie a Ebola, este o etapă esenţială, pentru că ea aduce o garanţie suplimentară că niciun lanţ de transmitere asociat cu ultimul caz importat nu a trecut neobservat", au reamintit cele două organizaţii.
Potrivit directorului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat în comunicat, "Uganda a demonstrat că printr-o acţiune decisivă, focarele de Ebola pot fi controlate rapid".
"Trebuie să conservăm de acum acest succes, accelerând riposta sanitară în RDC. Nu vom fi în siguranţă decât atunci când transmiterea virusului se va încheia peste tot", a subliniat directorul general al Africa CDC, Jean Kaseya.
Focarul din RDC depăşeşte bilanţurile precedente
Numărul infectărilor şi cel al deceselor din cadrul actualei epidemii din RDC le-a depăşit în doar trei luni pe cele înregistrate în timpul epidemiei care a afectat estul ţării între anii 2018 şi 2020, considerată până de curând cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria RDC.
ONU a avertizat pe 21 august că epidemia din RDC se răspândeşte "într-un mod excepţional" şi mai repede decât reacţia sanitară.