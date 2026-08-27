OMS declară sfârșitul epidemiei de Ebola în Uganda. Bilanțul a depășit 2.700 de morți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 20:30

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat joi încheierea epidemiei de Ebola din Uganda, după ce timp de 42 de zile nu a fost raportată nicio nouă infectare, perioadă calculată de la externarea ultimului pacient.

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