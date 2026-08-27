Lukașenko îi transmite Republicii Moldova un mesaj neașteptat de Ziua Independenței, după scandalul de spionaj care a implicat Belarusul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 17:20

Aleksandr Lukașenko a transmis un mesaj de felicitare „poporului Republicii Moldova” cu ocazia Zilei Independenței, evocând legăturile istorice dintre cele două state și posibilitatea reluării unui dialog constructiv. Mesajul dictatorului de la Minsk vine într-un context tensionat, după cazul fostului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat că ar fi furnizat informații KGB-ului din Belarus.

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