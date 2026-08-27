Lukașenko îi transmite Republicii Moldova un mesaj neașteptat de Ziua Independenței, după scandalul de spionaj care a implicat Belarusul

Aleksandr Lukașenko a transmis un mesaj de felicitare „poporului Republicii Moldova” cu ocazia Zilei Independenței, evocând legăturile istorice dintre cele două state și posibilitatea reluării unui dialog constructiv. Mesajul dictatorului de la Minsk vine într-un context tensionat, după cazul fostului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat că ar fi furnizat informații KGB-ului din Belarus.
Mesajul transmis de Lukașenko de Ziua Independenței
Cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, Aleksandr Lukașenko a adresat un mesaj de felicitare „poporului Republicii Moldova”. Liderul de la Minsk a descris această sărbătoare drept un moment care reflectă aspirațiile moldovenilor și alegerea pe care aceștia au făcut-o în privința propriului viitor.
În mesajul său, Lukașenko a afirmat că Ziua Independenței „întruchipează alegerea suverană a poporului moldovenesc” și aspirația acestuia către libertate, un viitor demn, precum și păstrarea culturii și tradițiilor.
Declarațiile vin într-un moment în care relația dintre Republica Moldova și Belarus este privită prin prisma unui caz de spionaj în care este implicat un fost oficial important din structurile de securitate de la Chișinău.
Lukașenko invocă legăturile istorice dintre cele două popoare
Aleksandr Lukașenko a pus accent în mesajul său pe ceea ce consideră a fi legăturile istorice dintre belaruși și moldoveni.
Potrivit paginii Președinției Belarusului, acesta a menționat că „belarușii și moldovenii sunt legați de-a lungul anilor prin legături de prietenie”, „o soartă istorică comună” și „memoria strămoșilor care au luptat împreună pe fronturile celui de-Al Doilea Război Mondial”.
Referirea la trecutul comun a fost inclusă în mesajul transmis cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în condițiile în care relațiile dintre Chișinău și Minsk se află într-un context complicat de evoluțiile politice și de securitate din regiune.
Lukașenko a făcut, de asemenea, referire la relațiile de cooperare dintre cele două țări din ultimele decenii și la posibilitatea ca acestea să constituie punctul de plecare pentru reluarea contactelor, scrie TVR Moldova.
Belarusul vorbește despre reluarea dialogului cu Republica Moldova
În mesajul său, Aleksandr Lukașenko și-a exprimat convingerea că experiența acumulată în relațiile dintre cele două state ar putea fi valorificată în viitor.
Dictatorul belarus a afirmat că „experiența de cooperare reciproc avantajoasă acumulată în ultimele trei decenii ar putea servi drept bază pentru restabilirea unui dialog constructiv deplin”, „în interesul ambelor state, în pofida situației internaționale tensionate”.
Declarația despre un posibil dialog vine în contextul în care Republica Moldova a fost implicată, alături de Statele Unite, Polonia și România, într-o operațiune care a dus la eliberarea unor persoane deținute în Rusia.
În centrul acestui demers s-a aflat și cazul lui Alexandru Balan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
Cazul Alexandru Balan a tensionat relația cu Belarus
La sfârșitul lunii aprilie, doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate care se aflau în captivitate în Rusia au fost eliberați și s-au întors în Republica Moldova.
Eliberarea lor a avut loc în urma unei operațiuni pregătite timp de mai multe luni. Cei doi ofițeri au revenit în Republica Moldova în cadrul schimbului în care a fost implicat fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan.
Balan fusese arestat în România, iar ulterior autoritățile din Republica Moldova l-au acuzat că ar fi furnizat informații KGB-ului din Belarus.
Fostul ofițer SIS este vizat într-un dosar de trădare de patrie, acuzațiile plasând cazul său în centrul unei anchete cu implicații importante pentru securitatea Republicii Moldova.
Operațiunea pentru eliberarea moldovenilor a implicat patru state
Demersul prin care cele două persoane din cadrul SIS au fost eliberate nu a fost unul exclusiv moldovenesc. Operațiunea a implicat Republica Moldova, Statele Unite, Polonia și România.
Implicarea mai multor state a fost confirmată în contextul negocierilor care au precedat eliberarea persoanelor deținute în Rusia.
John Coale, emisarul special al președintelui Statelor Unite pentru Belarus, a anunțat că echipa sa a contribuit la eliberarea a cinci persoane. Printre acestea se aflau trei cetățeni polonezi și doi moldoveni.
Mesajul transmis de oficialul american a inclus și mulțumiri adresate lui Aleksandr Lukașenko pentru disponibilitatea de a coopera în cadrul operațiunii.
Astfel, mesajul de Ziua Independenței transmis ulterior de liderul de la Minsk către Republica Moldova apare după o perioadă în care Belarusul a fost asociat direct cu cazul Alexandru Balan și cu negocierile internaționale care au contribuit la eliberarea celor doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia.