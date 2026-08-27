Tezaurul de la Villena, una dintre cele mai valoroase colecții de aur din preistoria Europei, a fost furat într-un jaf-fulger

Tezaurul de la Villena a fost furat în dimineața zilei de 27 august 2026, în cadrul unui jaf extrem de rapid comis la Muzeul din Villena (MUVI), din Spania. Colecția, considerată una dintre cele mai importante mărturii ale metalurgiei preistorice din Europa, se afla expusă în acest muzeu din provincia Alicante.
Un jaf care a durat doar patru minute
Potrivit informațiilor disponibile, hoții au intrat în clădirea muzeului la ora 05:20 și au părăsit incinta la ora 05:24, întreaga operațiune durând așadar doar patru minute. Făptașii au acționat rapid și metodic, forțând și smulgând o fereastră laterală a muzeului pentru a pătrunde în interior.
Pista alarmei false, urmărită de anchetatori
Autoritățile analizează o posibilă legătură cu o alarmă falsă declanșată la un centru sportiv municipal din apropiere, cu câteva minute înainte de jaf. Ancheta ia în calcul ipoteza că acest incident ar fi putut fi o manevră deliberată de diversiune, menită să atragă și să dețină forțele de ordine departe de muzeu în momentul comiterii furtului.
Cine anchetează furtul
Garda Civilă din Spania, împreună cu poliția locală, a blocat zona din jurul muzeului și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere, în încercarea de a reconstitui traseul și identitatea infractorilor. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile nu au făcut deocamdată publice piste concrete privind autorii jafului sau destinația pieselor furate.
Ce conținea Tezaurul de la Villena
Tezaurul de la Villena este considerat una dintre cele mai importante colecții de aur preistoric din Europa și cea mai valoroasă descoperire de acest tip din Peninsula Iberică. Colecția cântărește în jur de 10 kilograme și cuprinde aproximativ 59-66 de piese originale — brățări de aur, boluri și sticle — alături de artefacte rare din argint, chihlimbar și fier, printre care se numără și piese realizate din fier meteoric, o raritate arheologică la nivel mondial.
Istoria unei descoperiri de acum 3.000 de ani
Tezaurul a fost descoperit în 1963 de arheologul José María Soler și datează din Epoca Bronzului, fiind vechi de aproximativ 3.000 de ani. De atunci, colecția a fost păstrată și expusă la Muzeul din Villena, devenind una dintre atracțiile arheologice de referință ale Spaniei și un simbol al metalurgiei avansate practicate în Peninsula Iberică în urmă cu trei milenii.
Furtul reprezintă o pierdere semnificativă pentru patrimoniul cultural spaniol și european, iar autoritățile sunt sub presiune să recupereze piesele înainte ca acestea să fie eventual topite sau scoase din țară.