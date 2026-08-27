Tezaurul de la Villena, una dintre cele mai valoroase colecții de aur din preistoria Europei, a fost furat într-un jaf-fulger

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 15:06

Tezaurul de la Villena a fost furat în dimineața zilei de 27 august 2026, în cadrul unui jaf extrem de rapid comis la Muzeul din Villena (MUVI), din Spania. Colecția, considerată una dintre cele mai importante mărturii ale metalurgiei preistorice din Europa, se afla expusă în acest muzeu din provincia Alicante.

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