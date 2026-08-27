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Extern· 2 min citire
Alertă de securitate în Moldova de Ziua Independenței: 5 drone au intrat în spațiul aerian, una s-a prăbușit lângă o cale ferată
Foto/Arhivă
Publicat27 aug. 2026, 09:53
Actualizat27 aug. 2026, 09:55
Alertă de securitate la Chișinău: cinci drone au violat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută. În timp ce patru dintre aparate s-au reorientat spre Ucraina după mai multe minute de zbor neautorizat, resturile celei de-a cincea au fost descoperite prăbușite lângă calea ferată Chișinău–Basarabeasca.
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