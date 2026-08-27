Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Alertă de securitate în Moldova de Ziua Independenței: 5 drone au intrat în spațiul aerian, una s-a prăbușit lângă o cale ferată

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat27 aug. 2026, 09:53
Actualizat27 aug. 2026, 09:55

Alertă de securitate la Chișinău: cinci drone au violat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută. În timp ce patru dintre aparate s-au reorientat spre Ucraina după mai multe minute de zbor neautorizat, resturile celei de-a cincea au fost descoperite prăbușite lângă calea ferată Chișinău–Basarabeasca.

Mobilizare a forțelor de ordine după ce resturile unei drone prăbușite au fost descoperite de un localnic în imediata apropiere a traseului Chișinău–Basarabeasca. Echipajele de poliție sosite la fața locului au izolat rapid zona pentru a elimina orice pericol și pentru a le permite experților tehnici să analizeze resturile aparatului de zbor.

Ancheta derulată de specialiști are ca scop identificarea originii dronei, a tipului acesteia și a împrejurărilor exacte în care a ajuns pe teritoriul moldovean. În acest context, autoritățile le cer cetățenilor să dea dovadă de atenție sporită, să nu se apropie sub nicio formă de echipamente necunoscute și să anunțe imediat orice descoperire suspectă la numărul unic de urgență 112.

Reacție fermă de la Chișinău: Suveranitatea Republicii Moldova, încălcată

Diplomația de la Chișinău a reacționat dur după incidentele din cursul nopții. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a catalogat pătrunderea neautorizată a aparatelor de zbor drept o încălcare directă a suveranității și integrității teritoriale a țării, ce pune în pericol siguranța publică.

Oficialii moldoveni au reiterat condamnarea fermă a războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, arătând că acțiunile militare ale Moscovei generează efecte destabilizatoare majore asupra securității întregii regiuni.

Incident de securitate în pline festivități de Ziua Independenței

Evenimentele tensionate se desfășoară într-un moment cu o încărcătură simbolică uriașă pentru cetățenii de peste Prut. În capitală sunt programate manifestări de amploare dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova.

La festivitățile oficiale și la parada militară organizată la invitația președintei Maia Sandu iau parte oaspeți de rang înalt, printre care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dronadrona moldovabasarabeasca

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Avocatul Vlad Tobă, acuzații grave la adresa CNA: „Membrii Consiliului atacă politica editorială și încalcă libertatea de exprimare”

Avocatul Vlad Tobă, acuzații grave la adresa CNA: „Membrii Consiliului atacă politica editorială și încalcă libertatea de exprimare”

Dosarul REALITATEA. Acțiuni în instanță și plângeri penale împotriva membrilor CNA. Avocatul Ioan Georgescu: „Au încălcat Constituția și trebuie să dea socoteală în Parlament”
Dosarul REALITATEA. Acțiuni în instanță și plângeri penale împotriva membrilor CNA. Avocatul Ioan Georgescu: „Au încălcat Constituția și trebuie să dea socoteală în Parlament”
Lovitură pentru Ilie Bolojan. Înalta Curte respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului
Lovitură pentru Ilie Bolojan. Înalta Curte respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului
O familie ar fi fost implicată într-o rețea de trafic de droguri. Un copil de 10 ani ar fi fost folosit pentru vânzarea de canabis
O familie ar fi fost implicată într-o rețea de trafic de droguri. Un copil de 10 ani ar fi fost folosit pentru vânzarea de canabis
Trei frați români, lideri ai unei rețele de fraude informatice, capturați în Italia. Se ascundeau în locuințe din Savona și Brescia
Trei frați români, lideri ai unei rețele de fraude informatice, capturați în Italia. Se ascundeau în locuințe din Savona și Brescia

Mai multe știri din Extern

Mai Multe