Alertă de securitate în Moldova de Ziua Independenței: 5 drone au intrat în spațiul aerian, una s-a prăbușit lângă o cale ferată

Publicat 27 aug. 2026, 09:53 Actualizat 27 aug. 2026, 09:55

Alertă de securitate la Chișinău: cinci drone au violat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută. În timp ce patru dintre aparate s-au reorientat spre Ucraina după mai multe minute de zbor neautorizat, resturile celei de-a cincea au fost descoperite prăbușite lângă calea ferată Chișinău–Basarabeasca.

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