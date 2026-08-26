Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
SUA acuză hackerii chinezi de o breșă majoră de securitate. Departamentul Justiției și NASA, printre țintele atacul
FOTO: Arhivă
Statele Unite ale Americii au anunţat miercuri că au dejucat o operaţiune de spionaj cibernetic atribuită Chinei, în urma căreia au fost vizate sistemele Departamentului de Justiţie, NASA, Rezervei Federale, Senatului SUA şi ale altor agenţii guvernamentale sensibile, relatează Reuters.
Citește și
- 19:56Manevre militare la granița NATO. Rusia exersează un scenariu care amintește de cel dinaintea invaziei din Ucraina
- 18:54Trump a oferit informații despre starea lui Mojtaba Khamenei. Ce știe președintele SUA despre ghidul suprem al Iranului
- 18:36A murit Tim Curry. Actorul din „Singur Acasă 2” și „It” suferea de grave probleme de sănătate
- 18:29Ungaria își schimbă poziția față de Rusia: Budapesta condamnă invazia și susține integritatea teritorială a Ucrainei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News