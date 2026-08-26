SUA acuză hackerii chinezi de o breșă majoră de securitate. Departamentul Justiției și NASA, printre țintele atacul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 19:57

Statele Unite ale Americii au anunţat miercuri că au dejucat o operaţiune de spionaj cibernetic atribuită Chinei, în urma căreia au fost vizate sistemele Departamentului de Justiţie, NASA, Rezervei Federale, Senatului SUA şi ale altor agenţii guvernamentale sensibile, relatează Reuters.

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