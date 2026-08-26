Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Donald Trump, despre vizita șefului CIA la Moscova: ”Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească. Ar putea rezulta ceva”
FOTO: Arhivă
Președintele american Donald Trump a catalogat miercuri drept „semi-rutină” vizita neobișnuită efectuată cu o zi înainte de directorul CIA la Moscova. Liderul de la Casa Albă a reiterat, totodată, că își dorește încheierea războiului din Ucraina, relatează AFP.
Citește și
- 17:04Președintele Iranului îi răspunde lui Trump după planul SUA de a „asfixia economic” țara
- 16:34Una dintre cele mai mari autostrăzi din Europa va traversa România. Coridorul rutier ar putea lega Lituania de Grecia și Turcia
- 16:16Șeful CIA a mers la Moscova cu un avertisment pentru Kremlin. Serviciile americane au primit semnale că s-ar pregăti un atac rusesc asupra Europei
- 16:15Carney, invitat de von der Leyen la Strasbourg: Canada se apropie de UE în plin război comercial cu Trump
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News