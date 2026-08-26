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Donald Trump, despre vizita șefului CIA la Moscova: ”Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească. Ar putea rezulta ceva”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 17:17

Președintele american Donald Trump a catalogat miercuri drept „semi-rutină” vizita neobișnuită efectuată cu o zi înainte de directorul CIA la Moscova. Liderul de la Casa Albă a reiterat, totodată, că își dorește încheierea războiului din Ucraina, relatează AFP.

Vizita șefului CIA a stârnit numeroase speculații

”A fost un fel de semi-rutină. Urăsc să îi dezamăgesc pe oameni”, a declarat președintele SUA într-un interviu cu comentatorul conservator Glenn Beck, referindu-se la numeroasele speculații din jurul acestei vizite.

Miliardarul a insistat că această deplasare nu a avut legătură cu Iranul sau cu amenințările rusești la adresa NATO.

”Nu a fost acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le menționați”, a spus el când a fost întrebat despre aceste două subiecte.

Ce speră Trump să obțină în urma acestei vizite

John Ratcliffe a călătorit la Moscova pentru discuții „între serviciile de informații”, fără a se întâlni cu președintele Vladimir Putin, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească”, a mai spus președintele SUA, adăugând că ”ar putea rezulta ceva” din vizita directorului CIA.

Până în prezent, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, inclusiv prin summitul pe care l-a organizat în Alaska cu omologul său Vladimir Putin în urmă cu puțin peste un an, au fost fără rezultat.

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