Donald Trump, despre vizita șefului CIA la Moscova: ”Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească. Ar putea rezulta ceva”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 17:17

Președintele american Donald Trump a catalogat miercuri drept „semi-rutină” vizita neobișnuită efectuată cu o zi înainte de directorul CIA la Moscova. Liderul de la Casa Albă a reiterat, totodată, că își dorește încheierea războiului din Ucraina, relatează AFP.

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