Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Două persoane, rănite în urma exploziei unei butelii într-o gospodărie din Vâlcea. Una dintre victime a fost preluată de elicopterul SMURD
FOTO: News.ro
O explozie produsă de o butelie a provocat, miercuri după-amiază, un incendiu într-o gospodărie din satul Căţetu, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea. Două persoane au fost rănite în urma deflagraţiei, iar una dintre victime a fost preluată de un elicopter SMURD pentru a fi transportată la spital.
Citește și
- 16:18Tragedie în familia unui tânăr polițist. Mama lui a murit la doar patru luni după ce și-a condus fiul pe ultimul drum
- 15:36Tragedie pe o trecere de pietoni. O mamă de 29 de ani a murit sub ochii copilului: micuțul și bunica acestuia au ajuns la spital
- 12:43Scandal într-o comună din Gorj: apă furnizată fără autorizație din 2017. Apele Române face plângere penală
- 11:00Scrisoarea sfâșietoare a tatălui lui Sebi, la trei ani de la tragedia din 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News