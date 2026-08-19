Două persoane, rănite în urma exploziei unei butelii într-o gospodărie din Vâlcea. Una dintre victime a fost preluată de elicopterul SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 17:24

O explozie produsă de o butelie a provocat, miercuri după-amiază, un incendiu într-o gospodărie din satul Căţetu, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea. Două persoane au fost rănite în urma deflagraţiei, iar una dintre victime a fost preluată de un elicopter SMURD pentru a fi transportată la spital.

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