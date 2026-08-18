Accident cu 11 persoane implicate în județul Timiș: un mort și două persoane rănite. A intervenit elicopterul SMURD-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 19:41

Un accident rutier grav a avut loc, marți după-amiază, în localitatea Chevereșu Mare din județul Timiș. Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce două autoturisme și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Timiselicopter smurdaccident