Accident cu 11 persoane implicate în județul Timiș: un mort și două persoane rănite. A intervenit elicopterul SMURD-FOTO

Un accident rutier grav a avut loc, marți după-amiază, în localitatea Chevereșu Mare din județul Timiș. Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce două autoturisme și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent.
Impact violent între două mașini și un microbuz
”Astăzi, la ora 17:11, am fost solicitaţi să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI şi acordarea primului ajutor medical, la un accident rutier, produs în localitatea Cheveresu Mare, DJ 592. La locul evenimentului s-au deplasat forţe din cadrul Staţiei de Buziaş: o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autosanitară SMURD şi 7 pompieri, respectiv 2 ambulanţe SAJ cu medic. De asemenea, a fost alertat şi elicopterul SMURD CS”, a transmis ISU Timiş.
La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că în accident au fost implicate două autoturisme și un microbuz, în care se aflau, în total, 11 persoane. Trei dintre acestea au fost rănite.
Un bărbat a fost găsit în stare gravă și i-au fost efectuate manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat.
Celelalte două victime, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital. Una dintre ele a fost preluată de un elicopter SMURD, iar cealaltă a fost transportată cu o ambulanță SMURD.
”Din primele verificări efectuate, a reieşit că un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Chevereşu Mare înspre localitatea Bacova, iar la un moment dat, a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sensul opus de mers de către un bărbat, în vârstă de 39 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost proiectat într-un microbuz”, a transmis IPJ Timiş.
Un bărbat a murit, alte două persoane au ajuns la spital
Potrivit oamenilor legii, în urma impactului au fost rănite două persoane: șoferul în vârstă de 50 de ani și unul dintre pasagerii aflați în autoturism, un tânăr de 27 de ani. Ambele victime au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
Un alt pasager din mașina condusă de bărbatul de 50 de ani, în vârstă de 48 de ani, a murit în urma accidentului.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.