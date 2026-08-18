Tânără de 18 ani, amenințată cu moartea, bătută și sechestrată de fostul iubit. Bărbatul are 40 de ani și a fost arestat

Bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, violare de domiciliu, distrugere și amenințare. După ce a fost reținut, instanța a dispus arestarea sa preventivă.
Amenințările ar fi început în seara de 12 august
Potrivit anchetatorilor, totul a început în seara zilei de 12 august 2026. Bărbatul ar fi sunat-o pe fosta concubină și ar fi amenințat-o cu moartea atât pe aceasta, cât și pe membrii familiei sale. În ziua următoare, suspectul ar fi mers la apartamentul din municipiul Galați în care se afla tânăra. El ar fi deteriorat ușa, ar fi intrat fără drept în locuință și ar fi agresat-o.
„Bărbatul a pătruns fără drept în apartamentul situat pe raza municipiului Galați în care se afla tânăra, după ce ar fi lovit și deteriorat ușa de acces. Acesta ar fi exercitat, ulterior, acte de violență asupra tinerei, obligând-o să se deplaseze împreună cu el la o locație de pe raza municipiului Tulcea unde, prin proferarea de amenințări, ar fi constrâns-o să rămână până la data de 14 august 2026”, a transmis IPJ Galați.
Tânăra ar fi fost dusă cu forța în Tulcea
Anchetatorii susțin că victima a fost obligată să plece împreună cu fostul partener într-o altă localitate. Cei doi au ajuns la o adresă din municipiul Tulcea, unde tânăra ar fi fost amenințată și constrânsă să rămână până pe 14 august.
După intervenția autorităților, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Bărbatului i-a fost interzis să se apropie la mai puțin de 200 de metri de tânără și de locuința acesteia din comuna Măstăcani.
Bărbatul trebuie să poarte o brățară electronică
Pe lângă distanța impusă față de victimă, bărbatul are obligația de a purta permanent un dispozitiv de monitorizare electronică. Suspectul a fost reținut, iar instanța a decis arestarea sa preventivă. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 4 Poliție Galați, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au petrecut faptele.