Tânără de 18 ani, amenințată cu moartea, bătută și sechestrată de fostul iubit. Bărbatul are 40 de ani și a fost arestat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 15:40

Bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, violare de domiciliu, distrugere și amenințare. După ce a fost reținut, instanța a dispus arestarea sa preventivă.

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