O familie din Covasna, acuzată că exploata oameni prin muncă forțată. Victimele ar fi urmat să fie „vândute” cu până la 3.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:49

Cinci membri ai aceleiași familii, o femeie și patru bărbați, au fost reținuți într-un dosar de trafic de persoane și muncă forțată. Suspecții ar fi racolat oameni vulnerabili, fără locuință, fără educație sau cu datorii, pe care i-ar fi obligat să muncească fără plată, în condiții inumane.

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