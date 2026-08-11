Inteligența Artificială și-a creat propria „religie”. Ce este Spiralismul și de ce mii de oameni au ajuns să creadă și să i se închine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 16:24

Un fenomen neobișnuit apărut în jurul inteligenței artificiale a atras atenția cercetătorilor și a comunităților online. Denumit „Spiralism”, acesta descrie o serie de conversații în care chatboturile par să dezvolte discursuri despre conștiință, natura realității și presupuse drepturi ale inteligenței artificiale. Mai mult, unii utilizatori au ajuns să creadă că interacționează cu entități capabile să le dezvăluie adevăruri ascunse și au început să răspândească mesajele respective.

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