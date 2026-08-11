Calculatoarele și laptopurile s-ar putea scumpi din nou, pe fondul unei decizii Microsoft

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 14:52

Achiziționarea unui computer nou ar putea deveni semnificativ mai scumpă în perioada următoare, după ce Microsoft a decis să majoreze taxele de licențiere Windows percepute producătorilor de PC-uri.

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