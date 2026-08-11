Calculatoarele și laptopurile s-ar putea scumpi din nou, pe fondul unei decizii Microsoft

Achiziționarea unui computer nou ar putea deveni semnificativ mai scumpă în perioada următoare, după ce Microsoft a decis să majoreze taxele de licențiere Windows percepute producătorilor de PC-uri.
Cumpărarea unui computer nou riscă să devină considerabil mai scumpă în perioada următoare. Gigantul tehnologic Microsoft a decis să crească taxele de licențiere Windows percepute producătorilor de echipamente originale (OEM), generând o nouă presiune financiară asupra pieței PC-urilor.
Licențele Windows pentru producătorii OEM s-au scumpit cu până la 10%
Potrivit informațiilor publicate de United Daily News, din luna iulie unii producători OEM plătesc cu 7% până la 10% mai mult pentru licențele Windows preinstalate pe dispozitivele noi.
Dacă în anii precedenți aceste tarife înregistrau doar ajustări anuale minore de câteva procente, majorarea actuală este semnificativă. Surse din industrie confirmă că această diferență de preț începe deja să se reflecte în costul final al laptopurilor disponibile în magazine.
Efectul nu va fi însă uniform pe întreaga piață:
Costuri diferențiate: Microsoft aplică tarife variabile în funcție de compania producătoare și de categoria de produs (gama entry-level, business sau gaming).
Impact direct asupra cumpărătorilor: Deoarece producătorii includ de regulă tarifele de licențiere în prețul de raft, o mare parte din această scumpire va fi suportată direct de către consumatorii finali.
Presiune dublă pe piața PC-urilor: Componente mai scumpe și criză de memorii
Decizia Microsoft vine într-un context economic deja complicat pentru industria IT. Producătorii de hardware se confruntă simultan cu multiple provocări:
Creșterea prețului la componente: Deficitul global de memorii a urcat deja costurile de producție în ultimele 12 luni.
Efectul cumulat al scumpirilor: Analiștii avertizează că presiunea pe lanțurile de aprovizionare va continua, iar scumpirea licențelor Windows adaugă o sarcină financiară suplimentară pentru companiile care asamblează și distribuie PC-uri.
Ce se întâmplă cu licențele Windows cumpărate separat?
Majorarea tarifelor vizează exclusiv producătorii care livrează sisteme cu sistem de operare preinstalat. Utilizatorii individuali care achiziționează licențe de sine stătătoare (retail) nu sunt afectați momentan. Prețurile oficiale de distribuție rămân neschimbate:
Windows 11 Home: 99 USD
Windows 11 Pro: 199 USD